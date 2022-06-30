Банкова планує зменшити кількість міністерств, – ЗМІ

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В Україні може зменшитися кількість міністерств. Про це з посиланням на джерела у владі пише видання «Українська правда».
Таке скорочення, зазначає ЗМІ, стане частиною плану післявоєнної трансформації виконавчої влади.
Згідно із планом, кількість міністерств може скоротитися з 20 до 12. Цей процес, перш за все, відбуватиметься через об’єднання різних відомств.
Так, юза даними УП, об’єднатися у одне міністерств можуть Мінінфраструктури, Мінрегіон та Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Також існують плани щодо злиття у одну урядову структуру:
- Міністерства культури та інформаційної політики;
- Міністерства освіти та науки;
- Міністерство молоді та спорту.
План, частиною якого є скорочення/об’єднання міністерств, буде уперше офіційно презентований 4 липня у швейцарському Лугано, де відбуватиметься інвестиційна конференція.
Нагадаємо, що 28 червня Кабінет міністрів України підтримав пропозицію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України щодо запровадження посади Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб.
Уповноважений з питань внутрішньо переміщених осіб матиме статус заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та координуватиме формування і реалізацію державної політики щодо внутрішнього переміщення.