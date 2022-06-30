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    Політика

    Банкова планує зменшити кількість міністерств, – ЗМІ

    Кабінет міністрів може зменшитися кількісно, це стосується, як і міністерств, так і чиновницької армії - Банкова планує зменшити кількість міністерств, – ЗМІ
    Кабінет міністрів може зменшитися кількісно, це стосується, як і міністерств, так і чиновницької армії
    фото з відкритих джерел

    На початку липня Національна рада відновлення презентує проєкт «перезапуску України»

    В Україні може зменшитися кількість міністерств. Про це з посиланням на джерела у владі пише видання «Українська правда».

    Таке скорочення, зазначає ЗМІ, стане частиною плану післявоєнної трансформації виконавчої влади.

    Згідно із планом, кількість міністерств може скоротитися з 20 до 12. Цей процес, перш за все, відбуватиметься через об’єднання різних відомств.

    Так, юза даними УП, об’єднатися у одне міністерств можуть Мінінфраструктури, Мінрегіон та Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

    Також існують плани щодо злиття у одну урядову структуру:

    • Міністерства культури та інформаційної політики;
    • Міністерства освіти та науки;
    • Міністерство молоді та спорту.

    План, частиною якого є скорочення/об’єднання міністерств, буде уперше офіційно презентований 4 липня у швейцарському Лугано, де відбуватиметься інвестиційна конференція.

    Нагадаємо, що 28 червня Кабінет міністрів України підтримав пропозицію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України щодо запровадження посади Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб.

    Уповноважений з питань внутрішньо переміщених осіб матиме статус заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та координуватиме формування і реалізацію державної політики щодо внутрішнього переміщення.

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    Теги: Кабмін Україна уряд Офіс президента
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    Банкова планує зменшити кількість міністерств, – ЗМІ