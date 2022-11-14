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Банкова розповіла рашистам, де найкраще місце для оборони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова розповіла рашистам, де найкраще місце для оборони
Подоляк вважає, що найкращі оборонні позиції для росіян знаходяться за кордоном України
фото: dw.com

Подоляк: «Найкраще місце для оборони – за кордоном України»

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк порадив рашистам зайняти оборонні позиції за межами України, оскільки туди не зайдуть бійці ЗСУ. Про це Подоляк написав у Twitter.

«Як радник дозволю собі невелику пораду російському військовому командуванню: південь України - це голий степ, Крим – природний котел, а Донецьк має невигідне розташування. Найкраще місце для оборони – за кордоном України. Там, куди «злі українці» точно не зайдуть», – написав Подоляк.

Раніше Подоляк заявив, що настане час, коли Росія справді буде готова вести мирні переговори і виводити свої війська з України. На його думку, це станеться одразу після деокупації Донецька чи Луганська. Але вже зараз, за його словами, в Росії підтримка війни стрімко летить на дно.

Нагадаємо, триває 264-та доба повномасштабної війни Росії проти України.  Противник намагається утримати тимчасово захоплені території,  продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат триває підготовка мобілізованого ворожого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше його переміщення до районів ведення бойових дій.

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