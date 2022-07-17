Банкова висміяла погрозу «судним днем» від Медведєва

Заява Медведєва про «судний день» для України, яка буде повертати Крим, викликала у Офісі президента лише жалість

Росія викликає не страх, а лише жалість

Михайло Подоляк прокоментував заяву третього президента Росії Дмитра Медведєва про «судний день», який нібито чекатиме на Україну, якщо та почне звільняти від окупантів Крим. Про це радник голови Офісу президента написав у Twitter.

Подоляк заявив, що Медведєв і є портретом сучасної Росії.

«Маленька забута історією людина, що намагається здаватися серйозною та страшною, а в реальності викликає лише жалість», – так охарактеризував спікер Банкової нинішній путінський режим, символом якого є Дмитро Медведєв.

Михайло Подоляк припустив, що усі страшилки у виконанні кремлівських можновладців обернуться хіба що черговими обстрілами українських міст.

«Ще трохи, і я вам усім покажу!» Покажете що? Вб'єте чергову дитину?» – риторично прокоментував він погрозу Медведєва.

Нагадаємо, що Дмитро Медведєв, який нині займає посаду заступника голови Радбезу РФ, заявив – у випадку звільнення Криму на Україну, мовляв, очікує апокаліпсис.

Також він висловив упевненість, що усі цілі, поставлені перед «спеціальною військовою операцією» (так в Росії влада називає війну, розпочату нею 24 лютого – ред.), будуть досягнуті.