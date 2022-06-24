  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Подоляк пояснив Лаврову, хто насправді носить «почесне» звання нациста
рус
    Політика

    Подоляк пояснив Лаврову, хто насправді носить «почесне» звання нациста

    Подоляк пояснив Лаврову, хто насправді носить «почесне» звання нациста
    фото з відкритих джерел

    «Нехай російські нацистські війська перестануть знущатися з людей»

    Очільник рашистського МЗС Сергій Лавров заявив, що більшість населення на окупованих територіях навіть думки не має повертатися під контроль «неонацистської влади». Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відповів російському міністру.

    «Голова МЗС Росії Лавров заявляє, що мешканці окупованих територій «не бажають жити під контролем нацистської влади». Добре, що ви це розумієте. То, може, нехай російські нацистські окупаційні війська перестануть знущатися з людей, заберуться й дадуть їм спокій?», – написав Подоляк.

    Раніше Сергій Лавров визнав, що Росія не збирається повертати Україні захоплені під час повномасштабного вторгнення території України.

    Нагадаємо, що федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, заявив, що не бачить перспектив мирних переговорів між Україною та Росією через позицію російського президента Путіна, який вважає, що умови миру можна нав’язати.

    Кремль же продовжує наполягати на відновленні переговорів – але лише за умови виконання Україною усіх забаганок Росії.

    Читайте також: Казахи говорят: Если у тебя есть русский друг, то под подушкой нужно держать топор інтерв'ю
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Подоляк пояснив Лаврову, хто насправді носить «почесне» звання нациста