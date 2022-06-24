Подоляк пояснив Лаврову, хто насправді носить «почесне» звання нациста

«Нехай російські нацистські війська перестануть знущатися з людей»

Очільник рашистського МЗС Сергій Лавров заявив, що більшість населення на окупованих територіях навіть думки не має повертатися під контроль «неонацистської влади». Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відповів російському міністру.

«Голова МЗС Росії Лавров заявляє, що мешканці окупованих територій «не бажають жити під контролем нацистської влади». Добре, що ви це розумієте. То, може, нехай російські нацистські окупаційні війська перестануть знущатися з людей, заберуться й дадуть їм спокій?», – написав Подоляк.

The Russian FM #Lavrov claims that residents of the occupied territories "do not want to live under Nazi control". It is good that you understand that. So, maybe Russian Nazi occupation troops stop flout people, go away and leave them alone? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 24, 2022

Раніше Сергій Лавров визнав, що Росія не збирається повертати Україні захоплені під час повномасштабного вторгнення території України.

Нагадаємо, що федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, заявив, що не бачить перспектив мирних переговорів між Україною та Росією через позицію російського президента Путіна, який вважає, що умови миру можна нав’язати.

Кремль же продовжує наполягати на відновленні переговорів – але лише за умови виконання Україною усіх забаганок Росії.