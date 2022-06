Подоляк пояснив Лаврову, хто насправді носить «почесне» звання нациста

Очільник рашистського МЗС Сергій Лавров заявив, що більшість населення на окупованих територіях навіть думки не має повертатися під контроль «неонацистської влади». Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відповів російському міністру.

«Голова МЗС Росії Лавров заявляє, що мешканці окупованих територій «не бажають жити під контролем нацистської влади». Добре, що ви це розумієте. То, може, нехай російські нацистські окупаційні війська перестануть знущатися з людей, заберуться й дадуть їм спокій?», – написав Подоляк.

The Russian FM #Lavrov claims that residents of the occupied territories "do not want to live under Nazi control". It is good that you understand that. So, maybe Russian Nazi occupation troops stop flout people, go away and leave them alone?