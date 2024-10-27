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Проросійська партія після виборів у Грузії може замінити президентку країни

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Проросійська партія після виборів у Грузії може замінити президентку країни
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фото з відкритих джерел

У Грузії відбулись парламентські вибори, за результатами яких більшість отримала партія, яка підтримує проросійський курс

Здобувши більшість місць у новому парламенті Грузії, партія «Грузинська мрія» матиме можливість обрати нового президента. Вибори заплановані на 45 днів після проведення першого засідання новообраного парламенту. Про це повідомляє видання «Ехо Кавказу».

Видання також інформує, що вперше главу держави оберуть не безпосередньо громадяни, а члени виборчої колегії, до якої увійдуть депутати парламенту, представники найвищих органів Абхазької та Аджарської автономій, а також члени місцевих органів самоврядування.

Крім того, партія «Грузинська мрія» не зможе усунути чинного президента Саломе Зурабішвілі за процедурою імпічменту, оскільки для цього потрібно 100 голосів у парламенті, як зазначає Ехо Кавказу.

Нагадаємо, що 26 жовтня у Грузії відбулись парламентські вибори, в яких беруть участь проросійська «Грузинська мрія» та проєвропейські опозиційні партії.

Опозиційні сили вже повідомили, що не визнають результатів виборів.

Нагадаємо, перші екзитполи, оприлюднені після закриття виборчих дільниць в Грузії, показали неоднозначні результати. Екзитполи, проведені на замовлення партії влади, демонстрували перемогу провладної Грузинської мрії, а опитування на замовлення опозиційниї сил, свідчили, що Грузинька мрія програє вибори, а опозиційні партії отримують більшість місць у парламенті.

Натомість перші офіційні дані ЦВК Грузії після підрахунку голосів із 70,91% дільниць свідчили, що Грузинська мрія набирає 52,99% голосів а чотири головні опозиційні блоки сумарно отримують трохи більше 38% голосів.

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Теги: вибори партії Грузія самоврядування президент Саломе Зурабішвілі

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