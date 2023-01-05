Безпілотники для армії та подальші кроки ворога: Зеленський провів Ставку

Глава держави наголосив, що постійно аналізує ситуацію на передовій

Президент Володимир Зеленський провів сьогодні, 5 січня, чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у Telegram.

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«День розпочато із засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Три найважливіші моменти. Перше: аналізуємо ситуацію на передовій. Друге: прораховуємо всі можливі подальші кроки ворога. Третє: тримаємо на контролі забезпечення армії боєприпасами й технікою, зокрема безпілотниками – як розвідувальними, так і ударними. Рухаємося до перемоги разом!», - написав Зеленський.

Нагадаємо, триває 316-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп’янському напрямках ворог після наступальних дій успіху не мав. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести активну оборону, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.