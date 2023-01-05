«Чіткий сигнал іншим партнерам». Зеленський прокоментував постачання Францією танків

Отримання бронетехніки західного взірця український гарант назвав потужним результатом «дипломатичного марафону»

Франція виводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

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«Сьогодні є нові й потужні результати від нашого дипломатичного марафону. Франція виводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень, і я дякую президенту Макрону за це лідерство. Отримаємо більше бронетехніки, і зокрема – колесні танки французького виробництва», – заявив він.

Президент наголосив, що постачання танків з Франції дуже допоможе відновити безпеку для всіх українців та спокій – для всіх європейців.

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«Це те, що дає чіткий сигнал усім іншим нашим партнерам: немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка. А це дуже важливо, щоб відновити безпеку для всіх українців і спокій – для всіх європейців. Саме перед новим «Рамштайном» такий сигнал є надзвичайно актуальним», – додав Зеленський.

За словами глави держави, на будь-яку нову спробу агресора додатково мобілізуватись і кинути проти України щось іще, Україна вже відповідає й відповідатиме дуже конкретно й дієво - саме тим, що необхідно на полі бою.

«Кожен із наших партнерів володітиме цілком конкретною інформацією про потреби нашого захисту. А мета у нас у всіх одна: швидше покінчити з російською агресією, швидше відновити надійний і довготривалий мир», – наголосив Зеленський.

Крім того, він додав, що з усіма лідерами держав обговорюється українська ініціатива – формула миру.

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«Це десять чітких пунктів. Усі безпекові елементи, наша територіальна цілісність, повне виведення російських військ із території України та повне гарантування справедливості, тобто покарання всіх винних у цій агресії та в злочинах проти України й українців, а також компенсація всіх завданих Україні збитків за рахунок активів держави-терориста», – резюмував гарант.

Нагадаємо, 4 січня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Емануелем Макроном. За результатами перемовин стало відомо, що Франція ухвалила рішення передати Україні легкі танки.

Крім того, Франція створила фонд військової підтримки України.