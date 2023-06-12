Безсмертний закликав європейців на собі відчути війну в Україні

«Треба зосередитися на тому, аби наші іноземні партнери не просто надавали допомогу, а безпосередньо вступали в цю війну»

Європейці не можуть до кінця зрозуміти українців, тому що війна відбувається не на території їхніх країн

Світові лідери зрозуміють війну в Україні лише тоді, коли їхні армії, їхні солдати візьмуть участь у цьому процесі. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив колишній віцепрем’єр, екснардеп та учасник переговорної контактної групи з мирного врегулювання на сході Україні Роман Безсмертний.

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«Треба зосередитися на тому, аби наші іноземні партнери не просто надавали допомогу, а безпосередньо вступали в цю війну. Але на поверхні ще одна проблема. Суспільство цих країн, лідери яких уже давно переконані в необхідності надання Україні найбільшої допомоги й залучення їхніх армій, не розуміє цю війну й ніколи не зрозуміє, бо не бере в ній участі. А зрозуміє лише тоді, коли їхні армії, їхні солдати візьмуть участь у цьому процесі», – зазначив Безсмертний.

Безсмертний наголосив, що європейські країни та Сполучені Штати Америки нашпиговані проросійськими політиками й у владі, і в опозиції, яких підживлює РФ. Вони, за його словами, будуть розпалювати протести простих поляків чи чехів: «а навіщо вам йти гинути за якийсь Слов’янськ?»

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«Росія буде працювати щодо цього. Бо вступ цих країн у війну для неї ще небезпечніший, ніж надання Україні допомоги. Проте на поверхні лежить питання – чи ці країни готові надалі самостійно воювати проти Росії, чи вони все-таки здатні осмислити ситуацію і всі разом побороти ворога? Це ж питання для школяра: пройшовши періоди Першої та Другої світової війни, як би ти діяв, будучи в ролі лідера якоїсь із держав? Це елементарна задача з елементарним рішенням», – каже Безсмертний.

Нагадаємо, що європейці вважають, що ЄС повинен мати максимально обмежені відносини з Росією. Такі результати показало міжнародне опитування. Автори дослідження переконані: у найближчі роки Європейський Союз, ймовірно, зіткнеться з важкими стратегічними рішеннями: чи підтримувати Сполучені Штати в їхньому геополітичному змаганні з Китаєм; чи карати Китай за підтримку Росії; чи відновлювати відносини з Росією після війни. Результати опитування машканців Європи показують, що зовнішньополітичні інстинкти співпраці у європейців повільно адаптуються до нової геополітичної реальності, яка характеризується зростаючою поляризацією. Але водночас майже всі одностайно виступають проти Росії та Путіна.