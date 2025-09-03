Стало відомо, чому підозрюваний у вбивстві Парубія після злочину опинився на Хмельниччині

Михайло Сцельніков переховувався у будинку поблизу Бакоти у Камʼянець-Подільському районі

Львів’янину Михайлу Сцельнікову загрожує довічне ув’язнення за холоднокровний злочин проти державного діяча

Мешканець Львова, 52-річний Михайло Сцельніков, підозрюваний у вбивстві колишнього Голови Верховної Ради і діючого нардепа Андрія Парубія, невипадково втік у Хмельницьку область. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Фальшива драма кілера Парубія».

Джерело «Главкома» у місцевих правоохоронних органах повідомило, що Михайло Сцельніков переховувався у будинку поблизу Бакоти у Камʼянець-Подільському районі. Звідти його начебто родич чи знайомий мав переправити через річку Дністер за кордон.

Як повідомляв «Главком», вночі 1 вересня підозрюваного у вбивстві політика затримали співробітники Нацполіції та СБУ. За даними слідства, замах на народного депутата Андрія Парубія. ретельно готувався заздалегідь: виконавець вивчав графік пересувань загиблого, прокладав маршрут та підготував план втечі.

2 вересня Галицький районний суд Львова узяв під варту львів’янина Михайла Сцельнікова. Того ж дня Офіс генпрокурора перекваліфікував дії підозрюваного.

«З урахуванням зібраних доказів правову кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) КК України», – йдеться в повідомленні.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.