Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Із Парубієм судились Добкін та Рабінович: деталі справ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Із Парубієм судились Добкін та Рабінович: деталі справ
Усі позови стосувалися виключно його професійної діяльності
фото: glavcom.ua

Серед позивачів були як відомі політики, так і звичайні громадяни

На вбитого у Львові колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія протягом останніх 11 років, починаючи від 2014-го, подавали судові позови близько 50 разів. У 40 із цих справ він виступав відповідачем, свідчать дані офіційного державного порталу «Судова влада України», повідомляє «Главком».

Усі позови стосувалися виключно його професійної діяльності. Серед позивачів були як відомі політики, так і звичайні громадяни.

Судові справи з відомими політиками

Взимку 2017 року проти Парубія позивався колишній народний депутат Вадим Рабінович, який нині перебуває у розшуку. Предметом позову було визнання певних дій Парубія незаконними та зобов’язання вчинити відповідні дії. Однак тоді суд повернув позов заявнику.

У липні 2017 року ще один нардеп Михайло Добкін подав позов проти Парубія, вимагаючи «визнати протиправною бездіяльність і зобов’язати вчинити певні дії». Суд також повернув заяву Добкіну, зазначивши, що він може звертатися повторно. У цей же період Печерський суд арештував Добкіна через підозру у змові для заволодіння 78 га землі у Харкові вартістю понад 220 млн грн.

Позивався до Парубія і колишній нардеп від Радикальної партії Віктор Вовк. Він оскаржував непризначення керівника Апарату Верховної Ради. На початку 2020 року у відкритті провадження суд відмовив.

Позови від звичайних громадян

Крім політиків, до Парубія неодноразово позивалася й київська пенсіонерка Віра Іванова. У коментарі для ТСН.ua вона розповіла, що працює молодшою медсестрою в одному зі столичних медзакладів і «бореться за те, щоб Україна була правовою державою».

Вона подає позови проти політиків, коли вважає їхні дії незаконними. Один із її позовів навіть дійшов до Касаційного суду: Іванова просила визнати спалювання шин та використання зброї під час Майдану Незалежності у 2014 році незаконними. Оскільки Парубій був комендантом Майдану, вона зазначила його відповідачем.

Також Іванова позивалася й до Юлії Тимошенко, стверджуючи, що та вимагала усунути президента неконституційним шляхом. Касаційний цивільний суд Верховного Суду відмовив їй у задоволенні скарги.

Нагадаємо, 1 вересня, Львів прощався з народним депутатом, ексспікером Верховної Ради Андрієм Парубієм, якого було вбито 30 серпня. В Архикатедральному Соборі святого Юра (площа Святого Юра, 5) відбувався парастас. За даними поліції, прийшло понад 500 людей.

У вівторок, 2 вересня, о 12:00 у Соборі святого Юра розпочнеться чин похорону. О 13:30 на площі Ринок відбудеться загальноміська церемонія прощання. Після цього Парубія поховають на Личаківському кладовищі.

Нагадаємо, «Радіо Свобода» з посиланням на джерела повідомило, що підозрюваний у вбивстві народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія зізнався у скоєному та розповів про свої контакти з представниками РФ.

Раніше Служба безпеки України заявила про можливу причетність російських спецслужб до вбивства народного депутата Андрія Парубія. За попередніми даними, злочин мав ознаки замовного, а оперативна інформація свідчить про «російський слід» у його організації. Заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов назвав версію про російський слід у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія пріоритетним напрямком слідства.

Як відомо, 30 серпня у Львові було застрелено колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки. Також з'явилися перші фото підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія, про затримання якого стало відомо цієї ночі.

Читайте також:

Теги: Андрій Парубій суд Вадим Рабінович Михайло Добкін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вдень 30 серпня у Львові було вбито колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія
Ідеологічна війна Кремля: чому вбили Андрія Парубія
31 серпня, 16:11
Останні роки життя екснардеп і музикант Ян Табачник провів в Ізраїлі
Острів скарбів Яна Табачника. Хто успадкував майно народного артиста: ексклюзив «Главкома» Світське життя
5 серпня, 12:45
Антикорупційна ТСК під головуванням Сергія Власенка розбиратиметься, чому конкурси до апеляційних судів та судів Києва займають друзі і родичі членів ВККС і ВРП
«Посади отримують друзі і родичі». Нардеп Власенко розкрив хитру схему призначення суддів
14 серпня, 08:56
Суд першої інстанції засудив Євгена Павлишина до двох років позбавлення волі
Рівненщина: скандальний вирок сину чиновника у справі про смерть жінки оскаржено
22 серпня, 13:07
Пасажири подають до суду на авіакомпанії через місця без вікон
Продаж «місць без вікон»: великі американські авіакомпанії опинились у центрі скандалу
22 серпня, 16:37
Волотерка та телезірка повідомила про фізичну втому та емоційне вигорання
Переможницю шоу «Холостяк», екскохану Терена, викликали до німецького суду
28 серпня, 11:20
Вбивство Андрія Парубія у Львові: реакція колег та перші подробиці
Вбивство Андрія Парубія у Львові: реакція колег та перші подробиці
30 серпня, 13:14
Андрія Парубія поховають на Личаківському кладовищі
Стало відомо, коли й де відбудеться прощання з Андрієм Парубієм
31 серпня, 14:35
На відправі молилися митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, архієпископ Володимирський і Нововолинський Матфей та інші
Митрополит Епіфаній провів молебень за упокій душі Андрія Парубія
30 серпня, 20:58

Суспільство

Із Парубієм судились Добкін та Рабінович: деталі справ
Із Парубієм судились Добкін та Рабінович: деталі справ
«Записав звернення, щоб показати нові зуби»: мережа вибухнула мемами про Януковича
«Записав звернення, щоб показати нові зуби»: мережа вибухнула мемами про Януковича
2 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 2 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 вересня 2025: традиції та молитва
ТЦК з бодікамерами: Міноборони розповідає, як це працюватиме
ТЦК з бодікамерами: Міноборони розповідає, як це працюватиме
Прогноз погоди на тиждень 1-7 вересня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 1-7 вересня 2025 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2025
52K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
24K
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
16K
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України
11K
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ

Новини

Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Сьогодні, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Вчора, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
31 серпня, 00:00

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua