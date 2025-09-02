Із Парубієм судились Добкін та Рабінович: деталі справ

Серед позивачів були як відомі політики, так і звичайні громадяни

На вбитого у Львові колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія протягом останніх 11 років, починаючи від 2014-го, подавали судові позови близько 50 разів. У 40 із цих справ він виступав відповідачем, свідчать дані офіційного державного порталу «Судова влада України», повідомляє «Главком».

Усі позови стосувалися виключно його професійної діяльності. Серед позивачів були як відомі політики, так і звичайні громадяни.

Судові справи з відомими політиками

Взимку 2017 року проти Парубія позивався колишній народний депутат Вадим Рабінович, який нині перебуває у розшуку. Предметом позову було визнання певних дій Парубія незаконними та зобов’язання вчинити відповідні дії. Однак тоді суд повернув позов заявнику.

У липні 2017 року ще один нардеп Михайло Добкін подав позов проти Парубія, вимагаючи «визнати протиправною бездіяльність і зобов’язати вчинити певні дії». Суд також повернув заяву Добкіну, зазначивши, що він може звертатися повторно. У цей же період Печерський суд арештував Добкіна через підозру у змові для заволодіння 78 га землі у Харкові вартістю понад 220 млн грн.

Позивався до Парубія і колишній нардеп від Радикальної партії Віктор Вовк. Він оскаржував непризначення керівника Апарату Верховної Ради. На початку 2020 року у відкритті провадження суд відмовив.

Позови від звичайних громадян

Крім політиків, до Парубія неодноразово позивалася й київська пенсіонерка Віра Іванова. У коментарі для ТСН.ua вона розповіла, що працює молодшою медсестрою в одному зі столичних медзакладів і «бореться за те, щоб Україна була правовою державою».

Вона подає позови проти політиків, коли вважає їхні дії незаконними. Один із її позовів навіть дійшов до Касаційного суду: Іванова просила визнати спалювання шин та використання зброї під час Майдану Незалежності у 2014 році незаконними. Оскільки Парубій був комендантом Майдану, вона зазначила його відповідачем.

Також Іванова позивалася й до Юлії Тимошенко, стверджуючи, що та вимагала усунути президента неконституційним шляхом. Касаційний цивільний суд Верховного Суду відмовив їй у задоволенні скарги.

Нагадаємо, 1 вересня, Львів прощався з народним депутатом, ексспікером Верховної Ради Андрієм Парубієм, якого було вбито 30 серпня. В Архикатедральному Соборі святого Юра (площа Святого Юра, 5) відбувався парастас. За даними поліції, прийшло понад 500 людей.

У вівторок, 2 вересня, о 12:00 у Соборі святого Юра розпочнеться чин похорону. О 13:30 на площі Ринок відбудеться загальноміська церемонія прощання. Після цього Парубія поховають на Личаківському кладовищі.

Нагадаємо, «Радіо Свобода» з посиланням на джерела повідомило, що підозрюваний у вбивстві народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія зізнався у скоєному та розповів про свої контакти з представниками РФ.

Раніше Служба безпеки України заявила про можливу причетність російських спецслужб до вбивства народного депутата Андрія Парубія. За попередніми даними, злочин мав ознаки замовного, а оперативна інформація свідчить про «російський слід» у його організації. Заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов назвав версію про російський слід у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія пріоритетним напрямком слідства.

Як відомо, 30 серпня у Львові було застрелено колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки. Також з'явилися перші фото підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія, про затримання якого стало відомо цієї ночі.