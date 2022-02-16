Міністри оборони НАТО зробили Росії пропозицію

РФ заявила про відвід військ, але НАТО це не підтверджує

В Альянсі наголошують, що дії Росії становлять серйозну загрозу євроатлантичній безпеці

Сьогодні у Брюсселі міністри оборони країн НАТО схвалили заяву у зв’язку з нарощуванням російських військ довкола України. Вони закликали Росію до негайної деескалації, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на заяву.

Міністри закликали Росію обрати шлях дипломатії та негайно припинити нарощування військ та вивести свої сили з України відповідно до своїх міжнародних зобов'язань. Вони заявили про відданість своєму двосторонньому підходу щодо Росії, який полягає у сильному стримуванні та обороні у поєднанні з відкритістю до діалогу.

«Дії Росії становлять серйозну загрозу євроатлантичній безпеці. Внаслідок цього і для забезпечення захисту всіх союзників ми розміщуємо додаткові сухопутні сили у східній частині Альянсу, а також додаткові морські та повітряні засоби, як було оголошено союзниками, та підвищуємо боєздатність наших сил.

Наші заходи були і залишаються превентивними, пропорційними і не призводять до ескалації. Ми готові й надалі зміцнювати нашу оборонну та стримуючу позицію, щоб реагувати на всі непередбачувані обставини», – заявили міністри.

Вони підкреслили свою відданість статті п’ятої Вашингтонського договору та підтвердили свою підтримку територіальної цілісності та суверенітету України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

«Як уже говорилося раніше, будь-яка подальша російська агресія проти України матиме величезні наслідки і коштуватиме дорого. НАТО продовжить тісну координацію з відповідними заінтересованими сторонами та іншими міжнародними організаціями, включаючи ЄС», – зазначили міністри.

Вони підкреслили, що НАТО та союзники продовжують докладати дипломатичні зусилля та виступають за діалог з Росією з питань євроатлантичної безпеки, у тому числі на найвищому рівні.

Тим часом за даними НАТО Росія продовжує військове нарощування навколо України.

За даними Держдепа Путін може лишати війська навколо України для залякування.

Нагадаємо, що колишні очільники низки країн світу закликають захистити Україну.

Додамо, що останній звіт української розвідки, зібраний у середу, не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України.

Додамо, що 16 лютого Зеленський увів у дію Стратегію держбезпеки, яку РНБО прийняв ще напередодні нового року. У цій стратегії визначено, що Росія – це загроза.

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