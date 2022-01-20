Блінкен оцінив поїздку в Україну

Вранці 19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен прилетів в Україну, а сьогодні вирушив до Німеччини

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що його поїздка до України була продуктивною. Про це він написав сьогодні у Twitter.

«Завершив продуктивну поїздку до Києва, де підтвердив нашу незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. США віддані зміцненню відносин з Україною, у міру того, як працюють над стримуванням подальшої російської агресії. Наступна зупинка – Берлін», – зазначив Блінкен.

Раніше Блінкен розповів, хто його просив про зустріч із Зеленським.

Нагадаємо, 19 січня вранці держсекретар США Блінкен прилетів в Україну (відео). Зазначимо, Блінкен поговорив із Лавровим перед візитом в Україну.

Як стало відомо, Україна отримає від США додаткову військову допомогу. Блінкен назвав умову. Напередодні Зеленський зустрівся з Блінкеном: говорили про безпеку і НАТО.

«Наша зустріч іще раз підкреслює потужну підтримку нашої незалежності та суверенітету з боку Сполучених Штатів Америки та підтверджує фундаментальний принцип, що жодні рішення щодо України не ухвалюються без України», – наголосив глава держави.