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    Блінкен оцінив поїздку в Україну

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    Наступна зупинка держсекретаря США &ndash; Берлін - Блінкен оцінив поїздку в Україну
    Наступна зупинка держсекретаря США – Берлін
    фото: SecBlinken / Twitter

    Вранці 19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен прилетів в Україну, а сьогодні вирушив до Німеччини

    Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що його поїздка до України була продуктивною. Про це він написав сьогодні у Twitter.

    «Завершив продуктивну поїздку до Києва, де підтвердив нашу незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. США віддані зміцненню відносин з Україною, у міру того, як працюють над стримуванням подальшої російської агресії. Наступна зупинка – Берлін», – зазначив Блінкен.

    Раніше Блінкен розповів, хто його просив про зустріч із Зеленським.

    Нагадаємо, 19 січня вранці держсекретар США Блінкен прилетів в Україну (відео). Зазначимо, Блінкен поговорив із Лавровим перед візитом в Україну.

    Як стало відомо, Україна отримає від США додаткову військову допомогу. Блінкен назвав умову. Напередодні Зеленський зустрівся з Блінкеном: говорили про безпеку і НАТО.

    «Наша зустріч іще раз підкреслює потужну підтримку нашої незалежності та суверенітету з боку Сполучених Штатів Америки та підтверджує фундаментальний принцип, що жодні рішення щодо України не ухвалюються без України», – наголосив глава держави.

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    Теги: США політика Україна Держдепартамент США Ентоні Блінкен
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    Блінкен оцінив поїздку в Україну