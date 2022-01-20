Загроза вторгнення. Посольство США проведе тренінг для своїх громадян в Україні

Дипломати консультуватимуть американців, які зараз перебувають в Україні, онлайн

Посольство США 25 січня буде давати інструкції громадянам США та їхнім сім’ям, як діяти у ситуації посилення загроз із боку Росії. Про це йдеться на сайті амбасади.

«Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін запрошує громадян США у вівторок, 25 січня, о 15:30 за українським часом на віртуальну зустріч. Під час неї буде обговорено посилення загроз із боку Росії, що уряд США може і не може зробити, щоб допомогти громадянам США та їхнім сім’ям у кризі, поточні вимоги щодо в’їзду до Сполучених Штатів, Ukraine Travel Advisory, та оновлення про консульські послуги», – йдеться в повідомленні.

Захід відбудеться онлайн і за попередньої реєстрації. Зареєстровані учасники отримають посилання на зустріч електронною поштою в день події.

Нагадаємо, раніше у посольстві США в Україні заперечили розгляд питання про евакуацію американських громадян з України.

Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

Раніше видання The New York Times опублікувало інформацію в якій було вказано, що дипломатам у двох російських консульствах в Україні було наказано підготуватися до виїзду з країни.

Згодом Міністерство закордонних справ РФ спростувало інформацію про евакуацію російських дипломатів з України.