Бойовики атакували головний аеропорт Нігеру: загинули 35 людей

Відповідальність за напад взяло на себе угруповання, пов’язане з «Аль-Каїдою»

У столиці Нігеру Ніамеї бойовики здійснили напад на міжнародний аеропорт Діорі Хамані – найбільший аеропорт країни та один із ключових військових об’єктів. Унаслідок атаки загинули 35 людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агенцію BBC.

Інформацію про втрати підтвердило Міністерство оборони Нігеру. За офіційними даними, серед загиблих – 11 військовослужбовців, двоє цивільних та 22 нападники.

Атака сталася вранці 19 червня поблизу аеропорту та військової авіабази. За словами очевидців, близько шостої ранку в районі пролунали потужні вибухи, після чого силовики розпочали масштабну операцію із зачистки території.

У Міноборони повідомили, що під час контртерористичної операції було поранено чотирьох бойовиків та затримано ще близько двадцяти осіб, яких підозрюють у причетності до нападу.

Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), яке вважається одним із головних союзників «Аль-Каїди» в регіоні Західної Африки.

За останні роки Нігер залишається однією з головних цілей джихадистських угруповань, які діють у зоні Сахелю та регулярно атакують як військові об’єкти, так і цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, що після загибелі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї владу в країні формально очолив його син Моджтаба Хаменеї. Водночас, за даними The New York Times, ключові рішення у сфері безпеки, війни та зовнішньої політики нині ухвалює вузьке коло командирів Корпусу вартових ісламської революції, а сама система управління дедалі більше набуває колективного характеру.