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Пацієнти з Еболою почали масово тікати з лікарень через голод

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Пацієнти з Еболою почали масово тікати з лікарень через голод
Боротьба з Еболою опинилася під загрозою через продовольчу кризу
фото: Reuters

Спалах смертельної хвороби в Конго ускладнила продовольча криза: люди залишають ізоляцію в пошуках їжі

У Демократичній Республіці Конго пацієнти з Еболою та люди з підозрою на зараження почали масово залишати лікувальні центри через нестачу продовольства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Втечі з ізоляції через нестачу продовольства

Гуманітарні організації попереджають, що голод став одним із головних факторів, який заважає стримати поширення небезпечного вірусу. За даними влади Конго, з кінця травня було зафіксовано понад 150 випадків втечі з центрів лікування та ізоляції хворих на Еболу. Один із найбільш показових випадків стався в лікарні міста Бамбу неподалік від епіцентру спалаху біля золотодобувного міста Монгбвалу. Там із медичного закладу втекли 11 пацієнтів із підозрою на зараження після скарг на недостатнє харчування.

Представники гуманітарних організацій визнають, що нинішня ситуація є безпрецедентною. «До нас приходять люди, які займаються реагуванням на спалах Еболи, і кажуть: «Нам потрібна продовольча допомога, якщо ми хочемо зупинити Еболу». Я ніколи не бачив нічого подібного».

Продовольча криза ускладнює боротьбу з епідемією

Східні регіони країни ще до початку нинішнього спалаху потерпали від воєнних конфліктів, переміщення населення та гострої нестачі продовольства. За оцінками міжнародних організацій, майже 10 млн людей у східних провінціях Конго живуть в умовах продовольчої небезпеки.

Наразі медики відстежують близько 6400 осіб, які могли контактувати із зараженими. Однак люди, які перебувають під наглядом або на карантині, часто втрачають можливість працювати та забезпечувати свої родини.

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«Якщо ви ізолюєте людей, їх потрібно забезпечити їжею. Якщо вони не отримують їжу, вони підуть», – пояснив керівник польових операцій Всесвітньої продовольчої програми в провінції Ітурі Олів'є Нкакудулу.

Особливо складною ситуація є для сімей, де в ізоляцію потрапляє єдиний годувальник. У таких випадках без засобів до існування можуть залишитися діти або літні родичі.

У багатьох районах Конго харчування госпіталізованих пацієнтів традиційно забезпечують їхні сім'ї. Через карантинні обмеження цей механізм фактично перестає працювати.

Допомога ООН та ризики подальшого поширення вірусу

Для боротьби з проблемою Всесвітня продовольча програма ООН почала доставляти гарячі обіди до центрів лікування Еболи та надавати продуктові набори хворим, контактним особам і їхнім родинам. Лише за один день цього тижня організація роздала 590 гарячих обідів.

Гуманітарні працівники наголошують, що продовольча криза вже безпосередньо впливає на перебіг епідемії. Люди, які залишають ізоляцію, можуть несвідомо поширювати вірус серед населення та ускладнювати роботу медиків.

За офіційними даними, нинішній спалах Еболи вже забрав життя понад чверті заражених і став одним із найсмертоносніших в історії країни.

Лихоманка Ебола (хвороба, спричинена вірусом Ебола) – це вкрай небезпечне, гостре вірусне захворювання. Воно супроводжується гарячкою, сильним зневодненням та масивними внутрішніми й зовнішніми кровотечами. Вірус не передається повітряно-крапельним шляхом. Зараження можливе лише при прямому контакті: через кров, слину, піт, сперму або інші біологічні рідини інфікованої чи померлої людини.

Нагадаємо, раніше міжнародна організація «Лікарі без кордонів» заявила, що реальні масштаби спалаху Еболи в Демократичній Республіці Конго можуть бути значно більшими за офіційні показники. За наявними даними, у трьох східних провінціях країни підтверджено 782 випадки захворювання та 181 смерть, однак медики повідомляють про нестачу тестування, складну безпекову ситуацію та труднощі з доступом до окремих районів.

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Теги: лікарня Африка вірус ВООЗ

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