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Бронь від мобілізації за великі податки: нардеп розкрив перспективи ідеї

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Бронь від мобілізації за великі податки: нардеп розкрив перспективи ідеї
В Офісі президента відмовилися від ідеї бронювання від мобілізації за великі податки
фото: обласний центр комплектування

У ЗМІ ширилася інформація, ніби в Офісі президента пропонують бронювати від армії чоловіків, які сплачуть податки від 6 тис. грн

Офіс президента відмовився від ідеї бронювання від мобілізації українців, які сплачують до бюджету великі податки. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

«В Офісі президента відмовилися від ідеї бронювання від мобілізації за податки в 6000+ грн», – написав нардеп.

За його словами, ця ідея від самого початку була «мʼяко кажучи, дивною».

Нагадаємо, що напередоні у ЗМІ ширилася інформація про те, що в Офісі президента пропонують бронювати від армії чоловіків, які отримують високі зарплати, а значить – сплачують більше податків. Однак спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що такого пункту у новому законопроєкті про мобілізацію немає.

Як повідомлялося, 4 січня, комітет Верховної Ради почав розгляд законопроєкту про мобілізацію. На засідання приїхали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оброни Рустем Умєров.

Нагадаємо, що 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.

Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Однак, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, законопроєкт про мобілізацію в нинішньому вигляді не буде виноситися на голосування. Лише після обговорення та внесення відповідних змін народні депутати ставитимуть його на розгляд парламенту.

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Теги: Офіс президента податки мобілізація

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