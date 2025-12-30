Президент визначився з тим, хто замінить Єрмака

За словами глави держави, на початку року будуть зміни керівників обласних військових адміністрацій

Зеленський про нового керівника Офісу президента: Інформація буде трішки пізніше

Володимир Зеленський заявив, що визначився з тим, хто стане керівником Офісу президента. Офіційно про це він повідомить пізніше. Про це глава держави зазначив, відповідаючи на запитання журналістів, передає «Главком».

«Інформація буде трішки пізніше», – сказав Зеленський про нового керівника Офісу президента.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що найважливішим питанням нині є завершення війни. Натомість призначення нового керівника Офісу президента не є першочерговим завданням.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. За кілька годин після звільнення Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Він вважає, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.

До слова, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення.

Як повідомлялося, колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель зробила різкі заяви про екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Зробила вона це вже після звільнення останнього. Зокрема, Мендель звинуватила Єрмака у впливі на президента та інших посадовців.