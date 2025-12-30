Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент визначився з тим, хто замінить Єрмака

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Президент визначився з тим, хто замінить Єрмака
За словами глави держави, на початку року будуть зміни керівників обласних військових адміністрацій
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Зеленський про нового керівника Офісу президента: Інформація буде трішки пізніше

Володимир Зеленський заявив, що визначився з тим, хто стане керівником Офісу президента. Офіційно про це він повідомить пізніше. Про це глава держави зазначив, відповідаючи на запитання журналістів, передає «Главком».

«Інформація буде трішки пізніше», – сказав Зеленський про нового керівника Офісу президента.

За словами глави держави, на початку року будуть зміни керівників обласних військових адміністрацій.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що найважливішим питанням нині є завершення війни. Натомість призначення нового керівника Офісу президента не є першочерговим завданням.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. За кілька годин після звільнення Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Він вважає, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.

До слова, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення.

Як повідомлялося, колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель зробила різкі заяви про екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Зробила вона це вже після звільнення останнього. Зокрема, Мендель звинуватила Єрмака у впливі на президента та інших посадовців.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Офіс президента

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський та Трамп під час зустрічі у США у вересні
Білий дім змінив час зустрічі Зеленського та Трампа
28 грудня, 06:16
Зеленський підкреслив готовність України підтримувати роботу інститутів національної пам’яті Польщі та України
Президенти Польщі та України обговорили питання національної пам’яті
19 грудня, 14:21
Президент України «безумовно підтримує ідею» перемир'я на різвяні свята
Український президент підтримав ідею «різдвяного перемир'я» на фронті
16 грудня, 01:33
У Берліні пройшли мирні переговори між США та Україною
Чи можливий мир до Різдва? Bild аналізує «вирішальні переговори» в Берліні
15 грудня, 04:40
Володимир Зеленський назвав головні умови для проведення виборів в Україні
«Є дві важливі речі». Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні
11 грудня, 18:00
Знищений залізничний вокзал у Фастові
Знищення вокзалу у Фастові. Зеленський відреагував на нічний обстріл
6 грудня, 11:55
Володимир Зеленський провів переговори з Нікосом Христодулідісом
Прогрес на шляху України до ЄС. Зеленський провів зустріч з президентом Кіпру
4 грудня, 16:45
За словами глави держави, від кожного лідера залежить результат перемовин про закінчення війни
Зеленський розповів деталі кількагодинної розмови з Макроном
1 грудня, 16:02
У Флориді завершились мирні перемовини
Зеленський підкреслив конструктив у переговорах з американською стороною
30 листопада, 23:49

Політика

Уряд оновив правила організації харчування мобілізованих, які прибувають до ТЦК
Уряд оновив правила організації харчування мобілізованих, які прибувають до ТЦК
Зеленський повідомив, коли будуть підписані перші документи щодо мирного плану
Зеленський повідомив, коли будуть підписані перші документи щодо мирного плану
«Атака» на резиденцію Путіна. Україна обговорила з США російський фейк
«Атака» на резиденцію Путіна. Україна обговорила з США російський фейк
Президент спростував заяви РФ про зрив перемовин з США
Президент спростував заяви РФ про зрив перемовин з США
Президент визначився з тим, хто замінить Єрмака
Президент визначився з тим, хто замінить Єрмака
Зеленський веде перемовини з Трампом щодо розміщення американських військ в Україні
Зеленський веде перемовини з Трампом щодо розміщення американських військ в Україні

Новини

Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Сьогодні, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua