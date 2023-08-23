Буданов пояснив значення нещодавньої атаки на російський аеродром «Сольці»

Люди, які провели операції зі знищення ворожих бомбардувальників, перебувають на території РФ

Україна провела операції проти російських стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, які базувалися на аеродромі «Сольці» у Новгородській області РФ. Це дозволило суттєво скоротити ймовірність ударів ракетами Х-22 по території нашої країни. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю «Радіо Свобода».

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За даними головного розвідника, нині в повітряних операціях проти України беруть участь 436 російських літаків.

«Це багато. Але якщо ви спитаєте, скільки серед них Ту-22, то це одиниці будуть. Ту-22 у них справних лишалося близько 31, тепер 29 – і мінус два ще тих, які на ремонті перебуватимуть, тобто 27. Тобто не так багато тих, які насправді літають», – зауважив Буданов.

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За його словами, що під час проведення операцій на російських військових аеродромах Сольці і Шайковка були повністю знищені два літаки. Ще два – пошкоджені, але як сказав очільник ГУР, варто розуміти, що їх згодом буде відремонтовано.

Буданов також розповів, що розвідці відомі люди, які провели операції зі знищення літаків, і вони перебувають на території РФ.

Нагадаємо, що 19 серпня Росія заявила про атаку на військовий аеродром у Новгородській області РФ.