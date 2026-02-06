Головна Світ Політика
Опозиція Словаччини зібрала 350 тисяч підписів за дострокові вибори

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Референдум про дострокові вибори в Словаччині наблизився до старту
Ініціатором кампанії виступила партія «Демократи», підписи мають передати президентові

У Словаччині зібрали необхідні 350 тисяч підписів для оголошення референдуму про дострокові парламентські вибори. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на словацьке видання Pravda.

За інформацією видання, збір підписів організувала партія «Демократи». У партії заявили, що планують до кінця лютого зібрати ще кілька тисяч підписів як резерв, після чого передати документи президентові Петеру Пеллегріні.

Метою референдуму, за заявою ініціаторів, є дострокове припинення повноважень чинного уряду, відновлення Офісу спеціального прокурора та Національного кримінального агентства, а також скасування довічної пенсії для прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Голова партії «Демократи» Ярослав Надь заявив, що референдум є легітимним демократичним інструментом. «350 тисяч громадян надіслали уряду чіткий політичний сигнал, який вони не можуть ігнорувати», – сказав він.

Надь також додав, що за кожним підписом стоїть конкретна людина, розчарована нинішньою політикою влади та правлінням Роберта Фіцо протягом останніх двох з половиною років. Збір підписів розпочали наприкінці вересня 2024 року. Кампанія проходила по всій країні – у сотнях міст і громад. Крім того, партія оголосила про переговори з іншими опозиційними силами щодо мобілізації виборців для участі в референдумі.

Згідно зі словацьким законодавством, для оголошення референдуму за громадською ініціативою необхідно зібрати щонайменше 350 тисяч підписів повнолітніх громадян, які мають право голосу.

Раніше Міністерство юстиції США оприлюднило нову частину документів у справі засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейн. У цих матеріалах ім’я колишнього міністра закордонних справ Словаччина Мірослав Лайчак згадується сотні разів, що спричинило політичний резонанс у країні.

 

Теги: Словаччина вибори Роберт Фіцо

