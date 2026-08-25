Буданов: Україна фактично руйнує недієздатну систему світового устрою

Кирило Буданов виступив на форумі «35 років віри та свободи», що відбувся в рамках Національного молитовного сніданку

«Сьогодні ми тримаємо найжорсткіший етап боротьби за незалежність»

Нинішнє протистояння за незалежність є найважчим за всю новітню історію України, адже нам доводиться боротися з тим самим агресором, якого вдалося позбутися три з половиною десятиліття тому. Таку думку у своєму Telegram-каналі висловив керівник Офісу президента Кирило Буданов за підсумками форуму «35 років віри та свободи», що відбувся в рамках Національного молитовного сніданку.

За словами Буданова, 35 років тому Україна відновила свою історичну суб’єктність та вирвалася з-під влади тоталітарної імперії. Однак сьогодні українцям знову доводиться виборювати свободу, оскільки Росія прагне повернути країну під свій контроль.

«35 років тому ми відновили свою історичну суб’єктність і вирвалися з лещат тоталітарної імперії. Сьогодні ми проходимо найжорсткіший етап боротьби проти того ж ворога, який знову намагається нас поневолити», – зазначив голова Офісу президента.

Водночас він наголосив, що значення цього протистояння виходить далеко за межі захисту української держави. На його переконання, Україна фактично руйнує недієздатну систему світового устрою, яка виявилася неспроможною запобігти масштабній агресії.

«Україна бореться не лише за власне існування – ми ламаємо недієздатну систему світоустрою та виборюємо нову глобальну безпеку на полі бою», – підкреслив Буданов.

Голова Офісу президента також зауважив, що агресора неможливо зупинити поступками чи слабкістю – це лише підштовхує його до нових ударів. Натомість перемогу здатні забезпечити тільки поєднання духовної стійкості, сучасного озброєння та стратегічного розрахунку, – констатував Буданов.

Напередодні голова Офісу президента відзначив, що Україна на полі бою доводить необхідність нових дієвих гарантій миру.