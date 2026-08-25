Головна Країна Політика
search button user button menu button

Буданов: Україна фактично руйнує недієздатну систему світового устрою

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Буданов: Україна фактично руйнує недієздатну систему світового устрою
Кирило Буданов виступив на форумі «35 років віри та свободи», що відбувся в рамках Національного молитовного сніданку
фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

«Сьогодні ми тримаємо найжорсткіший етап боротьби за незалежність»

Нинішнє протистояння за незалежність є найважчим за всю новітню історію України, адже нам доводиться боротися з тим самим агресором, якого вдалося позбутися три з половиною десятиліття тому. Таку думку у своєму Telegram-каналі висловив керівник Офісу президента Кирило Буданов за підсумками форуму «35 років віри та свободи», що відбувся в рамках Національного молитовного сніданку.

За словами Буданова, 35 років тому Україна відновила свою історичну суб’єктність та вирвалася з-під влади тоталітарної імперії. Однак сьогодні українцям знову доводиться виборювати свободу, оскільки Росія прагне повернути країну під свій контроль.

«35 років тому ми відновили свою історичну суб’єктність і вирвалися з лещат тоталітарної імперії. Сьогодні ми проходимо найжорсткіший етап боротьби проти того ж ворога, який знову намагається нас поневолити», – зазначив голова Офісу президента.

Водночас він наголосив, що значення цього протистояння виходить далеко за межі захисту української держави. На його переконання, Україна фактично руйнує недієздатну систему світового устрою, яка виявилася неспроможною запобігти масштабній агресії.

«Україна бореться не лише за власне існування – ми ламаємо недієздатну систему світоустрою та виборюємо нову глобальну безпеку на полі бою», – підкреслив Буданов.

Голова Офісу президента також зауважив, що агресора неможливо зупинити поступками чи слабкістю – це лише підштовхує його до нових ударів. Натомість перемогу здатні забезпечити тільки поєднання духовної стійкості, сучасного озброєння та стратегічного розрахунку, – констатував Буданов.

Напередодні голова Офісу президента відзначив, що Україна на полі бою доводить необхідність нових дієвих гарантій миру.

Читайте також:

Теги: росія незалежність Україна Кирило Буданов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль вписав українські міста у свої округи
Навіщо Росія готує вибори в українських містах, які ще не захопила
Сьогодні, 09:09
Китай вийшов у лідери за кількістю нових компаній в Україні
Іноземці відкрили понад 700 компаній в Україні: хто на першому місці
Вчора, 10:19
Кім запропонував оцінювати роботу Міністерства за конкретними змінами, які відбудуться у житті ветеранів
Віталій Кім представив ключові пріоритети ветеранської політики на 2026–2027 роки
22 серпня, 19:45
Зеленський написав Мадяру відкритого листа
Зеленський запросив прем'єра Угорщини Мадяра до Києва
20 серпня, 21:45
Черга на АЗС у Калінінграді в червні 2026 року
Дефіцит пального в РФ: скільки АЗС припинили роботу
19 серпня, 10:59
Зеленський: Наші далекобійні санкції знову спрацювали на обмеження нафтових прибутків Росії
Зеленський повідомив про ураження двох НПЗ у Росії
6 серпня, 11:14
Затриманих підозрюють у жорстокому побитті українців через суперечку в черзі до каси
Правоохоронці Вроцлава затримали нападників на українську пару
27 липня, 23:53
Чому Путін заговорив про те, що єдиним гарантом незалежності України є РФ?
Чому Путін заговорив про те, що єдиним гарантом незалежності України є РФ?
27 липня, 08:47
За словами Іриса, зараз війна наближається до переломного моменту
Командир бригади Сил безпілотних систем пояснив, чому не варто чекати на закінчення війни за один день
25 липня, 19:15

Політика

Від Гереги до Гетманцева. Повний список нагороджених нагрудним знаком Ради імені Вячеслава Чорновола
Від Гереги до Гетманцева. Повний список нагороджених нагрудним знаком Ради імені Вячеслава Чорновола
Буданов: Україна фактично руйнує недієздатну систему світового устрою
Буданов: Україна фактично руйнує недієздатну систему світового устрою
Гальмо євроінтеграції. Названо фракцію, яка найзатятіше саботує реформаторські закони і фіндопомогу ЄС
Гальмо євроінтеграції. Названо фракцію, яка найзатятіше саботує реформаторські закони і фіндопомогу ЄС
Куди зник Володимир Литвин? Стефанчук зібрав живих голів Верховної Ради (фото)
Куди зник Володимир Литвин? Стефанчук зібрав живих голів Верховної Ради (фото)
Здача ядерної зброї в обмін на НАТО. Нардеп семи скликань розповів про історичний шанс, який прогавила Україна
Здача ядерної зброї в обмін на НАТО. Нардеп семи скликань розповів про історичний шанс, який прогавила Україна
Зеленський відзначив держнагородами іноземних лідерів (фото)
Зеленський відзначив держнагородами іноземних лідерів (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2026
83K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
65K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
59K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
43K
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще

Новини

Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Сьогодні, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
Вчора, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
Вчора, 09:11
В Україні до 30°, спека не відступає: погода на 24 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
День Незалежності України 2026: історія свята, привітання та листівки
Вчора, 05:55

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua