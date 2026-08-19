Дефіцит пального в РФ: скільки АЗС припинили роботу

Черга на АЗС у Калінінграді в червні 2026 року

Нова хвиля паливної кризи в РФ почалася в серпні

Станом на 16 серпня бензин і дизельне пальне були в наявності лише на 28% російських АЗС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на meduza.

Тижнем раніше паливо було доступне на 41% заправок. Так, за тиждень доступність бензину та дизеля знизилася у Волгоградській, Челябінській, Оренбурзькій, Воронезькій, Самарській, Пензенській, Саратовській, Липецькій, Ростовській областях та в Татарстані.

Кореспонденти «Известий» перевірили наявність пального на 21 заправці в Москві та Підмосков’ї: бензин 92 класу був на семи заправках, 95 – на шести, 98 – лише на п’яти.

Своєю чергою міністр енергетики Росії Сергій Цивільов заявив 18 серпня, що бензин і дизель є на російських заправках. При цьому він визнав, що на АЗС вишиковуються черги. За його словами, уряд «активно працює, щоб розв'язати цю проблему».

Одна з причин паливної кризи в Росії – удари України по російських нафтових підприємствах. Перша хвиля кризи тривала з кінця травня. По всій країні вводили обмеження на продаж палива, мешканці країни були змушені стояти в багатогодинних чергах на заправках. До середини липня обмеження почали поступово послаблювати.

Нова хвиля паливної кризи почалася в серпні, коли українські безпілотники знову почали атакувати нафтопереробні заводи.

The Moscow Times додало, що у Росії понад 70% автозаправних станцій припинили продаж бензину та дизельного палива, а нафтопереробка в країні знизилася на 30% порівняно з сезонною нормою

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ та сусідній Ростовській області суттєво загострилася ситуація з постачанням пального, що призвело до масового закриття автозаправних станцій та повернення черг.

Як відомо, черги та обмеження на продаж бензину зафіксовано щонайменше у 12 регіонах РФ, включаючи Краснодарський і Приморський краї, Воронезьку, Ростовську та інші області. У Липецькій та Оренбурзькій областях через брак пального навіть повернули систему продажу «парний-непарний» за останніми цифрами автономерів.