Легалізація зброї для цивільних. Буданов зробив заяву

Очільник Банкової вважає, що надання права на вогнепальну зброю цивільним громадянам може призвести до значного зростання насильства

Голова Офісу президента України Кирило Буданов виступив проти масової легалізації зброї для цивільних. Таку думку генерал висловив під час виступу у межах Київського безпекового форуму, інформаційним партнером якого є «Главком».

Буданов зазначив, що роздача зброї не забезпечить реального захисту, а може призвести до значного зростання випадків насильства. За словами очільника Банкової, легалізація зброї «ніколи не працювала і не спрацює зараз».

«Це завжди має дві сторони. Перша, так, це нібито уявна уявність захисту. Друга сторона – це те, що випадків, які всі бачили кілька днів тому, при такій конфігурації може стати кратно більше. Вона просто буде у всіх. Тоді це загрожує набагато більшими проблемами, ніж те, що є зараз», – каже він.

Очільник Офісу президента наголосив, що гарантувати безпеку має ефективна робота поліції та спецслужб. Він також звернув увагу на випадки, коли люди з дозволом на зброю коїли злочини, і назвав це питанням, яке потребує окремого аналізу.

Нагадаємо, станом на квітень 2026 року в Україні офіційно зареєстровано понад мільйон одиниць вогнепальної зброї та спецзасобів. При цьому випадків вчинення злочинів із використанням зброї, яку видавали цивільним для оборони на початку повномасштабного вторгнення, не зафіксовано.

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував низку дискусійних питань, яка назріла після теракту в Києві, що стався 18 квітня. Клименко висловився про надання права на вогнепальну зброю (включно з короткостволом) цивільним громадянам: «Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист. Особливо після досвіду, коли на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву».

За словами очільника МВС, найближчим часом відбудуться експертні обговорення за участі народних депутатів, громадськості, журналістів, ветеранської спільноти щодо підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю.

Як відомо, наразі володіння травматичною та короткоствольною вогнепальною зброєю для цивільних – обмежене. Доступ і право володіння на неї мають лише деякі категорії громадян.