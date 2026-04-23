Головна Країна Політика
search button user button menu button

Легалізація зброї для цивільних. Буданов зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Керівник Офісу президента переконаний, що гарантувати безпеку цивільних має поліція та спецслужби
фото: Кирило Буданов

Очільник Банкової вважає, що надання права на вогнепальну зброю цивільним громадянам може призвести до значного зростання насильства

Голова Офісу президента України Кирило Буданов виступив проти масової легалізації зброї для цивільних. Таку думку генерал висловив під час виступу у межах Київського безпекового форуму, інформаційним партнером якого є «Главком».

Буданов зазначив, що роздача зброї не забезпечить реального захисту, а може призвести до значного зростання випадків насильства. За словами очільника Банкової, легалізація зброї «ніколи не працювала і не спрацює зараз».

«Це завжди має дві сторони. Перша, так, це нібито уявна уявність захисту. Друга сторона – це те, що випадків, які всі бачили кілька днів тому, при такій конфігурації може стати кратно більше. Вона просто буде у всіх. Тоді це загрожує набагато більшими проблемами, ніж те, що є зараз», – каже він.

Очільник Офісу президента наголосив, що гарантувати безпеку має ефективна робота поліції та спецслужб. Він також звернув увагу на випадки, коли люди з дозволом на зброю коїли злочини, і назвав це питанням, яке потребує окремого аналізу.

Нагадаємо, станом на квітень 2026 року в Україні офіційно зареєстровано понад мільйон одиниць вогнепальної зброї та спецзасобів. При цьому випадків вчинення злочинів із використанням зброї, яку видавали цивільним для оборони на початку повномасштабного вторгнення, не зафіксовано.

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував низку дискусійних питань, яка назріла після теракту в Києві, що стався 18 квітня. Клименко висловився про надання права на вогнепальну зброю (включно з короткостволом) цивільним громадянам: «Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист. Особливо після досвіду, коли на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву».

За словами очільника МВС, найближчим часом відбудуться експертні обговорення за участі народних депутатів, громадськості, журналістів, ветеранської спільноти щодо підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю.

Як відомо, наразі володіння травматичною та короткоствольною вогнепальною зброєю для цивільних – обмежене. Доступ і право володіння на неї мають лише деякі категорії громадян.

Читайте також:

Теги: зброя Офіс президента Кирило Буданов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

18 квітня у Києві чоловік відкрив стрілянину по людях у Голосіївському районі, вбивши шістьох людей
Теракт у Києві. А що б робили ви, якщо мали зброю?
19 квiтня, 21:45
Буданов з 2 січня 2026 року обіймає посаду керівника Офісу президента
Три місяці в Офісі президента: соціологи перевірили, як змінився рівень довіри до Буданова
27 березня, 10:26
Буданов: це велика комплексна програма з повернення нашої історії та повернення правди
Пантеон видатних українців: Кирило Буданов готує пропозиції для президента
28 березня, 13:14
Зеленський розкрив, як Україна зароблятиме на зброї під час війни
Як Україна буде продавати зброю? Зеленський розкрив стратегію
3 квiтня, 13:18
Буданов підкреслив, що Україна перебуває у глобальній конкуренції
Буданов пояснив, що є сильною основою перемоги
3 квiтня, 16:16
Раніше Віткофф та Кушнер неодноразово відвідували Росію для переговорів із Володимиром Путіним
Кушнер і Віткофф готуються до візиту в Україну: подробиці від Буданова
4 квiтня, 18:59
Політики та посадовці поділилися у мережі світлинами зі святкуваннь Великодня
Як українські політики відзначали Великдень 2026 (фото, відео)
13 квiтня, 11:02
Керівник Офісу президента запевнив, що ситуація з мобілізацією контрольована
Чи виконує Україна мінімальний план? Буданов висловився про мобілізацію
18 квiтня, 15:03
У США затримали мешканку Лос-Анджелеса за постачання іранської зброї до Судану
У США затримали мешканку Лос-Анджелеса за постачання іранської зброї до Судану
20 квiтня, 01:57

Політика

Буданов: ОПК України має унікальну можливість для виходу на глобальний ринок
Буданов: ОПК України має унікальну можливість для виходу на глобальний ринок
Зеленський замінив очільників СБУ у декількох областях
Зеленський замінив очільників СБУ у декількох областях
Зеленський особисто візьме участь у засіданні Європейської ради
Зеленський особисто візьме участь у засіданні Європейської ради
Зеленський призначив Олександра Балануцу послом у Бахрейні
Зеленський призначив Олександра Балануцу послом у Бахрейні
Україна і ЄС провели перше з 2022 року засідання спільного авіаційного комітету
Україна і ЄС провели перше з 2022 року засідання спільного авіаційного комітету

Новини

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua