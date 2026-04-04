Головна Світ Політика
search button user button menu button

Угорський військовий вказав можливі зв'язки Орбана і Фіцо з РФ та спровокував політичний скандал

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Угорський військовий вказав можливі зв'язки Орбана і Фіцо з РФ та спровокував політичний скандал
Фіцо та Орбан втрапили у черговий скандал
фото: Omar Havana/AP

Імовірно, Фіцо та Орбан обмінювалися між собою російськими секретними військовими супутниковими знімками

У словацьких та угорських соцмережах поширюється інформація, яку оприлюднив капітан угорських збройних сил Палінкаш Сильвестер. За його даними, гіпотеза про те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та його словацький колега Роберт Фіцо є російськими агентами, отримує додаткові підтвердження. Як інформує «Главком», інформацію активно поширюють політики, зокрема колишній міністр економіки Словаччини Карел Хірман.

Як ідеться в дописі, знімки, які демонстрували прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та прем’єр Словаччини Роберт Фіцо після інцидентів із нафтопроводом «Дружба», могли мати військове походження і не належати ані країнам НАТО, ані самим державам. Матеріали могли походити з російських джерел.

Угорський військовий вказав можливі зв’язки Орбана і Фіцо з РФ та спровокував політичний скандал фото 1

«Пам’ятаєте, як Росія уразила нафтопровід «Дружба», і як Орбан розмахував супутниковими знімками, які він передав також Фіцо, і обидва демонстрували їх на пресконференціях, стверджуючи, що «Дружба» згідно цих знімків, не пошкоджена? І знаєте, чому вони не хотіли оприлюднювати ці знімки детально? Так от тепер капітан Сильвестер це пояснив – і те, що він сказав, є жахливим! Знімки, якими ці зрадники махали перед народом, є військовими і секретними супутниковими знімками типу BDA (Battle Damage Assessment, тобто, оцінка бойових пошкоджень). Супутникові знімки BDA використовуються для визначення того, що саме сталося після атаки і чи досягла вона своєї мети. Капітан Палінкаш Сильвестер публічно заявив, тобто підтвердив, що ці знімки не є ані угорськими, ані словацькими, насамперед тому, що ми не маємо власних супутників. І що ще гірше і дуже суттєво – вони не походять з НАТО, тобто не є ані європейськими, ані американськими», – сказано у публікації.

Суть у тому, що, ймовірно, Фіцо та Орбан обмінювалися між собою російськими секретними військовими супутниковими знімками, якими росіяни після атаки на «Дружбу» перевіряли ефективність удару, тобто військовою мовою BDA (Battle Damage Assessment).

«Для кожної притомної людини має бути очевидно, що такі матеріали не лежать просто так в інтернеті, і насправді це свідчить про те, що наш уряд обмінюється військовою таємною інформацією з нашими офіційними ворогами, що загрожує нашій безпеці, суверенітету і має всі ознаки державної зради. І все це ці зрадники транслювали наживо», – ідеться у дописі.

Раніше угорський журналіст-розслідувач Саболч Паньї заявив, що урядові та приватні літаки посадовців Угорщини могли вивозити з Росії значні суми готівки та коштовності. За словами Паньї, подібні дані почали з’являтися ще у 2016-2017 роках у службах національної безпеки країн Європейського Союзу та НАТО.

Журналіст стверджує, що отримав підтвердження того, що урядові та приватні літаки Угорщини поверталися з Росії завантаженими готівкою та коштовностями.

Також у ЗМІ були оприлюднені аудіозаписи розмов міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з очільником МЗС РФ Сергєєм Лавровим, які свідчать про їхні контакти щодо санкційної політики Євросоюзу. 

Читайте також:

Теги: росія міністр Віктор Орбан скандал журналіст зрадники росіяни Роберт Фіцо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua