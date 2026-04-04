Угорський військовий вказав можливі зв’язки Орбана і Фіцо з РФ та спровокував політичний скандал

Імовірно, Фіцо та Орбан обмінювалися між собою російськими секретними військовими супутниковими знімками

У словацьких та угорських соцмережах поширюється інформація, яку оприлюднив капітан угорських збройних сил Палінкаш Сильвестер. За його даними, гіпотеза про те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та його словацький колега Роберт Фіцо є російськими агентами, отримує додаткові підтвердження. Як інформує «Главком», інформацію активно поширюють політики, зокрема колишній міністр економіки Словаччини Карел Хірман.

Як ідеться в дописі, знімки, які демонстрували прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та прем’єр Словаччини Роберт Фіцо після інцидентів із нафтопроводом «Дружба», могли мати військове походження і не належати ані країнам НАТО, ані самим державам. Матеріали могли походити з російських джерел.

«Пам’ятаєте, як Росія уразила нафтопровід «Дружба», і як Орбан розмахував супутниковими знімками, які він передав також Фіцо, і обидва демонстрували їх на пресконференціях, стверджуючи, що «Дружба» згідно цих знімків, не пошкоджена? І знаєте, чому вони не хотіли оприлюднювати ці знімки детально? Так от тепер капітан Сильвестер це пояснив – і те, що він сказав, є жахливим! Знімки, якими ці зрадники махали перед народом, є військовими і секретними супутниковими знімками типу BDA (Battle Damage Assessment, тобто, оцінка бойових пошкоджень). Супутникові знімки BDA використовуються для визначення того, що саме сталося після атаки і чи досягла вона своєї мети. Капітан Палінкаш Сильвестер публічно заявив, тобто підтвердив, що ці знімки не є ані угорськими, ані словацькими, насамперед тому, що ми не маємо власних супутників. І що ще гірше і дуже суттєво – вони не походять з НАТО, тобто не є ані європейськими, ані американськими», – сказано у публікації.

Суть у тому, що, ймовірно, Фіцо та Орбан обмінювалися між собою російськими секретними військовими супутниковими знімками, якими росіяни після атаки на «Дружбу» перевіряли ефективність удару, тобто військовою мовою BDA (Battle Damage Assessment).

«Для кожної притомної людини має бути очевидно, що такі матеріали не лежать просто так в інтернеті, і насправді це свідчить про те, що наш уряд обмінюється військовою таємною інформацією з нашими офіційними ворогами, що загрожує нашій безпеці, суверенітету і має всі ознаки державної зради. І все це ці зрадники транслювали наживо», – ідеться у дописі.

Раніше угорський журналіст-розслідувач Саболч Паньї заявив, що урядові та приватні літаки посадовців Угорщини могли вивозити з Росії значні суми готівки та коштовності. За словами Паньї, подібні дані почали з’являтися ще у 2016-2017 роках у службах національної безпеки країн Європейського Союзу та НАТО.

Журналіст стверджує, що отримав підтвердження того, що урядові та приватні літаки Угорщини поверталися з Росії завантаженими готівкою та коштовностями.

Також у ЗМІ були оприлюднені аудіозаписи розмов міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з очільником МЗС РФ Сергєєм Лавровим, які свідчать про їхні контакти щодо санкційної політики Євросоюзу.