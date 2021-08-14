«Це просто неможливо»: гурт «Антитіла» пояснив, чому відмовився від концерту до Дня незалежності
Сергій Вусик зізнався, що майже рік тому їх запросили виступити на День незалежності в Чернівцях
Відомий український гурт «Антитіла» запросили на масштабний концерт до Дня незалежності на «Олімпійському». Музиканти коректно відмовилися від участі, пояснивши це виступом в іншому місці. Про це ефірі програми «День.Live» на телеканалі Live розповів директор української групи «Антитiла» Сергій Вусик.
Клавішник і продюсер гурту «Антитіла» Сергій Вусик зізнався, що майже рік тому їх запросили виступити на День незалежності в Чернівцях. Зірки не стали розривати домовленості, тому відмовили Офісу президента в концерті «Найкращі пісні незалежності».
«Ми були готові брати участь у концерті до Дня незалежності в Києві, але ще рік тому погодили свою участь на цю дату в Чернівцях», – пояснив Сергій Вусик.
«Ми намагалися знайти спосіб, як поєднати два концерти в один день, навіть шукали метод пересування гелікоптером, але, на жаль, по часу це просто неможливо», – додав продюсер «Антитіл».
Разом з тим Сергій Вусик запевнив: справа не в гонорарі, який вони отримають за виступ в Чернівцях. Гроші не повпливали б на їхню появу на НСК «Олімпійський».
Зазначимо, зірки нібито не отримуватимуть гонорари за участь у концерті до Дня незалежності. На такі умови погодились Тіна Кароль, «Океан Ельзи», Джамала, однак не Katya Chilly. Вона не захотіла співати безплатно.
24 серпня в спортивному комплексі «Олімпійський» відбудеться масштабний концерт «Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України». Режисером шоу виступає Катя Царик. Хедлайнерами заходу стануть Софія Ротару, Ірина Білик, Тарас Петриненко, Вірка Сердючка та інші відомі зірки, а транслюватиме дійство канал «1+1».
Гурт Green Grey заявив, що Офіс президента спершу запросив виконавців для участі в концерті до 30-річчя Дня Незалежності України, а потім відмовив, тому що їхня пісня написана російською мовою. Однак пресслужба Офісу президента заявила, що причиною відмови Green Grey в участі у концерті до Дня Незалежності стало публічне висловлювання представників гурту щодо закону про державну мову.
Телепродюсер Сергій Перцев шкодує, що гурт «Віагра» не запрсили на концерт з нагоди Дня Незалежності.
Нагадаємо, у межах відзначення 30-річчя Незалежності України відбудеться понад 150 святкових заходів по всій країні.
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