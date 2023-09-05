Чи потрібні вибори під час війни: Данілов роз'яснив

Олексій Данілов заявив, що Росія може використати питання виборів для внутрішньої дестабілізації України

Україна як демократична країна має забезпечити кожному громадянину право на голосування

Допоки в Україні триває активна фаза військових дій, вибори в таких умовах провести неможливо. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час спеціальної події Київського безпекового форуму, інформаційним спонсором якого є «Главком».

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Данілов зазначив, що по-перше, Україна має як демократична країна забезпечити кожному громадянину право на голосування, але в поточних умовах це вкрай складно реалізувати. А Росія може використати питання виборів для внутрішньої дестабілізації України.

Також секретар РНБО наголосив, що РФ не має спроможності перемогти Україну військовим шляхом. У них залишається єдина ситуація – питання нашої внутрішньої дестабілізації. – «Питання проведення виборів в тих умовах, в яких знаходиться наша країна – це питання якраз про внутрішню дестабілізацію».

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«Вибори – це змагання платформ, величезні дискусії, з’ясування, куди має рухатись країна, бо йдеться і про вибори до Верховної Ради. Як в стані війни будуть розгортатися такі дискусії і цим буде користуватися Росія із застосуванням своєї агентури, яка ще не вся почищена. Потужно почищена, але не вся», – додав Данілов.

Раніше Кулеба пояснював, чому в Україні складно провести вибори під час війни.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.

У той же час президент Володимир Зеленський повідомив, що балотуватиметься на другий термін у 2024 році, якщо вибори в Україні таки відбудуться.