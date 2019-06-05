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    Політика

    Чверть прихильників Зеленського проти вступу України в Євросоюз

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    <p>Перша закордонна поїздка Зеленського була в Євросоюз</p> - Чверть прихильників Зеленського проти вступу України в Євросоюз

    Перша закордонна поїздка Зеленського була в Євросоюз

    А третина прибічників проти вступу в НАТО

    Серед симпатиків «Слуги народу» 60% будуть голосувати на референдумі за вступ в Євросоюз, проти 24%. За вступ до НАТО виступають 62% прихильників президентської партії, проти 34%.

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    Про це свідчать результати соцопитування, проведеного групою «Рейтинг» в кінці травня – на початку червня.

    Це майже збігається з загальною картиною. Серед усіх опитаних вступ України в ЄС підтримують 62%, проти 22%. За вступ країни до НАТО – 53%, проти 31%.

    Найбільше прихильників вступу в ЄС серед виборців партій Порошенка та Вакарчука
    Найбільше прихильників вступу в ЄС серед виборців партій Порошенка та Вакарчука

    Слід відзначити, що опитування проводилось до вчорашнього візиту Зеленського в Брюссель, де він запевнив, що Україна буде продовжувати європейську та євроатлантичну інтеграцію і буде проводити для цього низку реформ.

    Як показує соціологія, якщо Володимир Зеленський буде висловлюватись чітко за євроатлантичну інтеграцію, то він може перед парламентськими виборами 21 липня втратити підтримку виборців, які виступають проти ЕС та НАТО. А таких більше 20%.

    Зараз рейтинг партії «Слуга народу» складає 48,2% серед тих , хто має намір голосувати та визначився.

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