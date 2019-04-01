ЦВК опрацювала понад 15% протоколів: лідери незмінні



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Перша п'ятірка кандидатів у президенти

За Володимира Зеленського свої голоси віддали 29.99 %, за Петра Порошенка проголосували 16,73% виборців

Центральна виборча комісія станом на 03:19 1 квітня опрацювала 15,85% протоколів в електронному вигляді на виборах президента України.

Відповідні дані оприлюднені на сайті ЦВК.

Згідно з оприлюдненими результатами, за Володимира Зеленського свої голоси віддали 29.99%.

За Петра Порошенка проголосували 16,75% виборців, за Юлію Тимошенко – 13,44%.

Юрія Бойка підтримали 11,4% виборців, Анатолія Гриценка – 6,87%, Ігоря Смешка – 5,78, Олега Ляшка – 5,33%.

Недійсними визнано 1,16% виборчих бюлетенів.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Як відомо, явка на виборах в Україні, за даними Центральної виборчої комісії, склала 63,4%

Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати, і останній вже відреагував заявою про те, що він до цього готовий.

Раніше Володимир Зеленський відзначив, що для нього не має значення, з яким з кандидатів пройти до другого туру президентських виборів. Відповідаючи на запитання щодо його стратегії на другий тур, він сказав: «Тільки перемога».

Натомість Петро Порошенко назвав Зеленського маріонеткою Коломойського.

Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко після закриття в країні виборчих дільниць заявив, що «ми зламали російський сценарій першого туру».

Також Порошенко оголосив тотальну мобілізацію усіх українських патріотів.