ЦВК опрацювала понад 15% протоколів: лідери незмінні
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Розсилка
За Володимира Зеленського свої голоси віддали 29.99 %, за Петра Порошенка проголосували 16,73% виборців
Центральна виборча комісія станом на 03:19 1 квітня опрацювала 15,85% протоколів в електронному вигляді на виборах президента України.
Відповідні дані оприлюднені на сайті ЦВК.
Згідно з оприлюдненими результатами, за Володимира Зеленського свої голоси віддали 29.99%.
За Петра Порошенка проголосували 16,75% виборців, за Юлію Тимошенко – 13,44%.
Юрія Бойка підтримали 11,4% виборців, Анатолія Гриценка – 6,87%, Ігоря Смешка – 5,78, Олега Ляшка – 5,33%.
Недійсними визнано 1,16% виборчих бюлетенів.
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Зеленський Володимир Олександрович29.9%
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Порошенко Петро Олексійович16.7%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.4%
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Бойко Юрій Анатолійович11.4%
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Гриценко Анатолій Степанович6.8%
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Смешко Ігор Петрович5.7%
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Ляшко Олег Валерійович5.3%
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Вілкул Олександр Юрійович3.9%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.6%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.6%
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Шевченко Олександр Леонідович0.5%
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Балашов Геннадій Вікторович0.2%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.2%
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Тарута Сергій Олексійович0.2%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.2%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.2%
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Безсмертний Роман Петрович0.2%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.1%
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Мороз Олександр Олександрович0.1%
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Петров Володимир Володимирович0.1%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.1%
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Кривенко Віктор Миколайович0.1%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.1%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.1%
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Каплін Сергій Миколайович0.1%
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Журавльов Василь Миколайович0.1%
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Бондар Віктор Васильович0.1%
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Богословська Інна Германівна0.1%
Як відомо, явка на виборах в Україні, за даними Центральної виборчої комісії, склала 63,4%
Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати, і останній вже відреагував заявою про те, що він до цього готовий.
Раніше Володимир Зеленський відзначив, що для нього не має значення, з яким з кандидатів пройти до другого туру президентських виборів. Відповідаючи на запитання щодо його стратегії на другий тур, він сказав: «Тільки перемога».
Натомість Петро Порошенко назвав Зеленського маріонеткою Коломойського.
Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко після закриття в країні виборчих дільниць заявив, що «ми зламали російський сценарій першого туру».
Також Порошенко оголосив тотальну мобілізацію усіх українських патріотів.