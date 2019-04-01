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    Політика

    ЦВК опрацювала понад 15% протоколів: лідери незмінні

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    Перша п'ятірка кандидатів у президенти - ЦВК опрацювала понад 15% протоколів: лідери незмінні
    Перша п'ятірка кандидатів у президенти

    За Володимира Зеленського свої голоси віддали 29.99 %, за Петра Порошенка проголосували 16,73% виборців

    Центральна виборча комісія станом на 03:19 1 квітня опрацювала 15,85% протоколів в електронному вигляді на виборах президента України.

    Відповідні дані оприлюднені на сайті ЦВК.

    Згідно з оприлюдненими результатами, за Володимира Зеленського свої голоси віддали 29.99%.

    За Петра Порошенка проголосували 16,75% виборців, за Юлію Тимошенко – 13,44%.

    Юрія Бойка підтримали 11,4% виборців, Анатолія Гриценка – 6,87%, Ігоря Смешка – 5,78, Олега Ляшка – 5,33%.

    Недійсними визнано 1,16% виборчих бюлетенів.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      29.9%
    • Порошенко Петро Олексійович
      16.7%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.4%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.4%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.8%
    • Смешко Ігор Петрович
      5.7%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.3%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      3.9%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.6%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.6%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.5%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.2%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.2%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.2%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.2%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.2%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.2%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.1%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.1%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.1%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.1%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.1%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.1%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.1%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.1%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.1%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.1%
    • Богословська Інна Германівна
      0.1%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.0%
    • Габер Микола Олександрович
      0.0%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.0%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.0%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.0%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.0%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.0%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.0%
    • Новак Андрій Яремович
      0.0%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.0%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.0%

    Як відомо, явка на виборах в Україні, за даними Центральної виборчої комісії, склала 63,4%

    Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати, і останній вже відреагував заявою про те, що він до цього готовий.

    Раніше Володимир Зеленський відзначив, що для нього не має значення, з яким з кандидатів пройти до другого туру президентських виборів. Відповідаючи на запитання щодо його стратегії на другий тур, він сказав: «Тільки перемога».

    Натомість Петро Порошенко назвав Зеленського маріонеткою Коломойського.

    Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко після закриття в країні виборчих дільниць заявив, що «ми зламали російський сценарій першого туру».

    Також Порошенко оголосив тотальну мобілізацію усіх українських патріотів.

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