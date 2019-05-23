ЦВК просить владу терміново змінити правила держзакупівель для парламентських виборів



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Глава ЦВК Тетяна Сліпачук попередила, що за діючим законом про публічні закупівлі вони не зможуть провести дострокові вибори народних депутатів

Центральна виборча комісія очікує негайного прийняття змін до закону про публічні закупівлі. Про це сьогодні заявила глава Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

«Я сподіваюсь від президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів негайного прийняття відповідних рішень, які дозволять провести позачергові вибори у відповідності до законів України», - сказала Сліпачук.

На питання, чи зможе ЦВК роздрукувати бюлетені і провести інші підготовчі кроки для проведення дострокових виборів в Раду за діючою системою закупівель, Сліпачук відповіла: «За діючою - ні».

Вона відмітила про суттєву підтримку уряду під час президентської кампанії, коли Кабмін вніс зміни до наказу.

Перед цим вона розповіла, що у Комісії є два питання – до Закону про вибори народних депутатів з застарілими положеннями, які не відповідають іншим чинним законам, і також є питання до закону про публічні закупівлі.

Окремо Сліпачук розкритикувала позицію заступника міністра економрозвитку та торгівлі Максима Нефьодова, який вважає, що можна і не вносити зміни до закону про публічні закупівлі.

«На жаль, я сьогодні спостерігала заяву Максима Нефьодова, яка не відповідає дійсності в жодному своєму сенсі. І мені прикро це розуміти, тому що ЦВК ще у 2016 році піднімала питання. Безпосередньо я в листопаді 2018 року сиділа з Нефьодовим за одним столом, коли ми вирішували питання закупівель на президентські вибори. Це була важка пряма розмова, в якій було важко знайти порозуміння. Для цього ми і звертались з проханням прийняти відповідний закон протягом цього часу. Незважаючи на ті приклади, які наводив Нефьодов свого часу, в намаганнях порівняти закупівлі для виборчого процесу з закупівлями для подорожуючих цирків. Це не є однаковим», - розповіла глава ЦВК.

Нагадаємо, 22 травня, перед голосуванням в Раді щодо запропонованих президентом законопроектів, Максим Нефьодов заявив, що виведення з-під закону тендерів для позачергових виборів - нормальний крок.

Але замість цього можна просто змінити п. 21 наказу Міністерства економрозвитку про предмет закупівлі, відмітив Нефьодов.

«Але велике прохання - прослідкуйте, аби в законотворчому ажіотажі в законопроекті не з’явились якісь додаткові платні послуги, погодження всього з боку спецслужб чи сервіс з видачі довідок для допуску до торгів! А то є там в парламенті майстри правок», - попередив заступник міністра.

В середу, 22 травня, народні депутати відмовились включати до порядку денного законопроекти №10319 (ініціатор президент) та №10319-1 (ініціатори депутати БПП), а також законопроект про внесення змін в закон про публічні закупівлі.