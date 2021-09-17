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    ЦВК зареєструвала колишнього політв’язня Кремля кандидатом у нардепи

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    Роман Сущенко балотуватиметься на Черкащині від &laquo;Європейської солідарності&raquo; - ЦВК зареєструвала колишнього політв’язня Кремля кандидатом у нардепи
    Роман Сущенко балотуватиметься на Черкащині від «Європейської солідарності»
    фото: ЄС

    ЦВК також відмовила в реєстрації декільком кандидатам у нардепи – вони не внесли грошову заставу та неправильно подали документи

    Центральна виборча комісія зареєструвала чотирьох кандидатів у народні депутати на виборах 31 жовтня, серед них – політв’язень кремля Роман Сущенко, який балотуватиметься від «Європейської солідарності».

    Також Центрвиборчком зареєстрував:

    • Тетяну Лазареву від Політичної партії «Миколаївці» – округ №184 (Херсонська область);
    • самовисуванця Леоніда Даценка – округ №197 (Черкаська область);
    • Григорія Козьму від «Блоку Едуарда Гурвіца» – округ №197.

    Водночас ЦВК відмовила у реєстрації:

    • Сергія Шаповалову від партії «Наш дім» – округ №184;
    • Сергія Уховського від партії «Соціалістична Україна» – округ № 184.

    «Підстави відмови – не внесення грошової застави у визначеному законом розмірі та невідповідність поданих документів вимогам виборчого законодавства», – зазначили в ЦВК.

    Засідання ЦВК. Фото Романа Сущенка
    Засідання ЦВК. Фото Романа Сущенка

    14 вересня ЦВК зареєструвала ще пʼятьох кандидатів у нардепи.

    • від ВО «Свобода» Олега Баркаренка (округ №184);
    • від «Партії Ігоря Колихаєва «Нам тут жити» Геннадія Лагуту (округ №184);
    • від «Команди Семчишина» Сергія Матвійчука (округ №184);
    • від партії «Молодий Харків» Олену Козачук (округ №197);
    • від «Команди Андрія Балоги» Вʼячеслава Резнікова (округ №197).

    Перед цим ЦВК вже зареєструвала кандидатами у нардепи по округу №197 висуванця «Свободи» Андрія Іллєнка, Української галицької партії – Богдана Панкевича, «Влади народу» – Антона Подчапка, від «Слуги народу» – Віталія Войцехівського, від «Народовладдя» – Сергія Василенка та від політсили «Нові обличчя» – Наталію Степушенко.

    Що стосується 184-го округу, то там вже кандидатами у нардепи зареєстровані кандидати від партій «Національна платформа» – Катерина Одарченко, «Нові обличчя» – Андрій Помазан та «Народовладдя» – Ігор Токовенко.

    Як відомо, 1 вересня у Херсонській та Черкаській областях почався виборчий процес. У цих округах 31 жовтня відбудуться довибори до Верховної Ради.

    Вибори 31 жовтня 2021 року будуть проводитися у зв'язку з припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка.

    Скічко склав мандат, оскільки ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.

    Натомість Колихаєв пішов з Ради за власним бажанням, тому що 15 листопада 2020 року його було обрано мером Херсону.

    Теги: ЦВК Роман Сущенко
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    ЦВК зареєструвала колишнього політв’язня Кремля кандидатом у нардепи