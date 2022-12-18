Передача Україні систем ППО Patriot: Зеленський заявив, що особисто веде переговори з Байденом
Зеленський: «Процес іде, я цим особисто займаюсь»
Президент України Володимир Зеленський особисто веде переговори з лідером США Джо Байденом щодо передачі Україні систем ППО Patriot. Про це глава держави повідомивв інтерв'ю французьким телеканалам TF1 і LCI.
Зеленський зазначив, що наразі Україна потребує засобів протиповітряної оборони, тому ведуться постійні переговори з партнерами. Зокрема, з Францією, Італією та США. Президент зазначив, що особисто займається питанням передачі систем Patriot.
«Процес іде, я цим особисто займаюсь. В принципі це дуже для нас потрібно... Для мене це важливо - це мої особисті стосунки з президентом Байденом», - сказав президент.
Зеленський зазначив, що «з великим позитивом дивиться на це питання».
Раніше президент США Джо Байден зробив оголошення щодо можливих постачань систем протиповітряної оборони Patriot до України.
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