Передача Україні систем ППО Patriot: Зеленський заявив, що особисто веде переговори з Байденом

Зеленський: «Процес іде, я цим особисто займаюсь»

Президент України Володимир Зеленський особисто веде переговори з лідером США Джо Байденом щодо передачі Україні систем ППО Patriot. Про це глава держави повідомивв інтерв'ю французьким телеканалам TF1 і LCI.

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Зеленський зазначив, що наразі Україна потребує засобів протиповітряної оборони, тому ведуться постійні переговори з партнерами. Зокрема, з Францією, Італією та США. Президент зазначив, що особисто займається питанням передачі систем Patriot.

«Процес іде, я цим особисто займаюсь. В принципі це дуже для нас потрібно... Для мене це важливо - це мої особисті стосунки з президентом Байденом», - сказав президент.

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Зеленський зазначив, що «з великим позитивом дивиться на це питання».

Раніше президент США Джо Байден зробив оголошення щодо можливих постачань систем протиповітряної оборони Patriot до України.