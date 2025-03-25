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У яких регіонах посадовці найактивніше подають декларації. Дані НАЗК

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У яких регіонах посадовці найактивніше подають декларації. Дані НАЗК
Кампанія декларування триває до 23:59 31 березня
фото з відкритих джерел

Найбільше декларацій подали посадовці з Києва та північних областей

Декларації за 2024 рік станом на 25 березня подали 518 тис. публічних службовців із орієнтовно 700 тис. Декларанти з центральних областей країни звітують найактивніше. Як передає «Главком», про це повідомила пресслужба НАЗК.

Серед них декларації:

  • 97 народних депутатів;
  • 49 топпосадовців міністерств; 
  • 38 тис. посадовців категорій 'А' та 'Б' (держслужбовці, які обіймають керівні посади);
  • 3 тис. суддів;
  • 16 тис. прокурорів, слідчих та дізнавачів;
  • 81 тис. посадовців місцевого самоврядування.

Декларанти з центральних областей країни звітують найактивніше: подано вже 81% декларацій від кількості поданих з цього регіону за 2023 рік. Найбільше декларацій подали посадовці з Києва та північних областей (140 тис.), а також із західних областей (132 тис.).

Протягом останніх двох тижнів динаміка подання декларацій зростає. 

За минулі два тижні в робочі дні до Реєстру декларацій надходить в середньому 21-22 тис. декларацій на добу (на початку березня – 13 тис. декларацій на добу). У вихідні дні подання декларацій традиційно сповільнюється – в середньому близько 10 тис. декларацій на добу.

Кампанія декларування триває до 23:59 31 березня. НАЗК нагадує, що за умисне неподання декларації в Україні передбачена кримінальна відповідальність за ст. 366-3 КК України, а за несвоєчасне подання без поважних причин декларації передбачена адміністративна відповідальність за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП. 

Нагадаємо, у Верховній Раді пропонують правки до Закону України «Про запобігання корупції», які можуть знищити інструмент моніторингу способу життя посадовців. Національне агентство з питань запобігання корупції закликає зберегти цей інструмент.

Згодом нардепка Анастасія Радіна повідомила, що комітет Ради з антикорупційної політики відхилив правку, яка вносила зміни до інструменту моніторингу способу життя НАЗК. Радіна закликала інших депутатів не підтриувати також інші відхилені поправки щодо змін до системи електронного декларування або повноважень НАЗК

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Теги: НАЗК декларація

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