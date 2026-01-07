Журналісти «застукали» хабар? На інтерв'ю з віцепрем’єром Кулебою стався конфуз

Кар’єра Олексія Кулеби давно і тісно пов’язана з Андрієм Єрмаком, який після скандалу покинув Офіс президента

У фоє Мінрозвитку медійники, які йшли на інтерв’ю, випадково зустріли голову Харківської ОВА Синєгубова з пакетом і зробили з цього дуже скандальне припущення

Журналісти «Економічної правди», котрі взяли інтерв’ю у віцепрем’єра-міністра з відновлення – міністра розвитку громад Олексія Кулеби, поділилися скандальними деталями. У вступі до публікації розмови з топпосадовцем медійники повідомили: коли прийшли на інтервʼю в центральну будівлю Міністерства розвитку громад та територій, у фоє випадково зустріли голову Харківської ОВА Олега Синєгубова з пакетом.

скріншот із інтерв’ю «Економічної правди»

«Чи йшов він до міністра і хто отримувач пакета? Яка різниця. У будь-якому випадку, зараз час брати. Зараз Кулеба явно не в найкращій формі», – зробили несподівано гостре припущення автори інтерв’ю.

скріншот із інтерв’ю «Економічної правди»

Журналісти достеменно не встановили вміст самого пакету і чи передав його Синєгубов безпосередньому Кулебі. Проте вже під час самої розмови з міністром, якому дорікали недоречним витрачанням коштів на відбудову на лінії фронту, журналісти ще раз нагадали про візит голови прифронтової ОВА до міністерства. Кулеба ніяк не відреагував на цю репліку і не намагався спростувати підозри журналістів.

В преамбулі до інтерв'ю журналісти також зауважили, що, ймовірно, це останнє інтерв’ю урядовця, який стоїть першим у черзі на виліт.

Як повідомляв «Главком», віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба опинився у «зоні вильоту» після скандальної відставки глави Офісу президента Андрія Єрмака. Кар’єра Олексія Кулеби давно і тісно пов’язана з Єрмаком. Ще в 2011–2013 роках вони разом входили до громадської ради при КМДА під час підготовки до Євро-2012. Після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського Кулеба очолив Департамент міського благоустрою КМДА. Згодом він став першим заступником голови КМДА з питань самоврядних повноважень. У 2022 році Кулебу двічі (у лютому та травні) призначали на стовідостково «президентські» ділянки. Спочатку – головою Київської обладміністрації. А у 2023-му Єрмак забрав Кулебу до себе в Офіс президента – заступником з питань регіональної політики.

Під час переформатування уряду у 2024 році Кулеба пішов на підвищення, очоливши Міністерство розвитку громад та територій з приставкою «віцепрем'єр». У розпал масштабного корупційного скандалу, в якому замішані близькі до влади бізнесмени Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, у Раді з’явився проєкт постанови про звільнення Олексія Кулеби із займаної високої посади. Ініціатор відставки топчиновника Ярослав Железняк пояснив, що «сьогодні в сфері відбудови спостерігаються значні ризики, пов’язані з неефективним управлінням галуззю, непрозорими процедурами прийняття рішень, а також відсутністю належного контролю за використанням державних коштів та майна, що негативно впливає на економічну безпеку України».

Крім того, восени 2025 року «Главком» писав, що Олексій Кулеби може бути причетний до розбудови політичного проєкту, а саме партії «Завжди сильні українці» (скорочено – «ЗСУ»). Вказана політсила до перейменування називалася Соціально-екологічна партія «Союз. Чорнобиль. Україна».