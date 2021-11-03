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    Опора оскаржує оголошення Терехова обраним мером Харкова

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    Опора оскаржує оголошення Терехова обраним мером Харкова - Опора оскаржує оголошення Терехова обраним мером Харкова
    Опора оскаржує оголошення Терехова обраним мером Харкова
    фото з відкритих джерел

    Опора вимагає, серед іншого, визнати дії двох районних ТВК протиправними та зобов'язати їх провести повторний підрахунок голосів

    Всеукраїнська громадянська мережа Опора подала до Харківського міського тервиборчкому скарги на Новобаварський та Основ'янський тервиборчкоми. Організація просить визнати оголошення Ігоря Терехова обраним мером Харкова таким, що не відповідає вимогам законодавства. Про це у Facebook повідомив координатор Опори в Харківській області Микола Зінченко.

    За словами Зінченка, він звернувся до Харківської міської територіальної виборчої комісії зі скаргами на дві територіальні виборчі комісії – Новобаварську та Основ'янську – через розбіжність в протоколах підрахунку голосів. Він просить, зокрема, визнати дії цих районних ТВК протиправними та зобов'язати їх провести повторний підрахунок голосів.

    Також серед вимог Опори – «визнати рішення про визнання Терехова обраним міським головою таким, що не відповідає вимогам законодавства (є протиправними), порушує виборчі права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу, та скасувати таке рішення», – наголосив Зінченко.

    Нагадаємо, «Слуга народу» стверджує про перемогу своїх кандидатів на проміжних виборах до Ради.

    Нагадаємо, у неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради, у Харкові обирали нового міського голову.

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    Теги: Харків вибори права громадян поліція Ігор Терехов
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    Опора оскаржує оголошення Терехова обраним мером Харкова