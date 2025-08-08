Головна Країна Політика
Хто наглядатиме за роботою PlayCity? Мінцифри повідомило результати голосування

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Найбільше голосів в «Дії» українці віддали за співачку та бойову медикиню Анастасію Шевченко
скріншот з відео

Кандидатів висунули громадські організації, які два роки займаються боротьбою з корупцією або ігровою залежністю

57 176 українців віддали свій голос та обрали девʼятьох членів Антикорупційної експертної групи при PlayCity. Вони не входитимуть до складу PlayCity, але будуть стежити за прозорістю в ухваленні рішень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінцифри.

Кандидатів делегували громадські організації, які мінімум два роки працюють у сфері боротьби з корупцією, ігровою залежністю або нелегальним гральним бізнесом. «Далі команда PlayCity перевіряла учасників на відповідність критеріям. Досі в Україні законодавчо не визначені критерії, за якими обирають кандидатів до консультативно-дорадчих органів, тому ми спиралися на найкращий досвід інших профільних організацій», – йдеться в заяві.

Зазначається, що до участі у відборі не допускалися чинні держслужбовці, громадяни РФ і Білорусі, люди із судимістю, власники, засновники, працівники або бенефіціари грального бізнесу, а також особи, які працювали в агентстві PlayCity або КРАІЛ протягом двох років, і їхні родичі.

За словами пресслужби відомства, члени експертної групи оберуть голову та розпочнуть роботу разом з PlayCity над реформою сфери азартних ігор. Серед ключових завдань – формувати пропозиції щодо змін у регулюванні грального ринку та брати участь у перевірках діяльності організаторів азартних ігор й лотерей.

Склад Антикорупційної експертної групи при PlayCity
фото: Мінцифри

Нагадаємо, в Україні запрацювало державне агентство «ПлейСіті»: його створили замість ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Метою «ПлейСіті» є зробити ринок азартних ігор і лотерей прозорим та контрольованим. Керівником держагентства став Геннадій Новіков, який до цього обіймав посаду заступника керівника апарату КРАІЛ.

Державне агентство «ПлейСіті» оштрафувало вісім ліцензованих казино на загальну суму 3,2 млн грн за порушення закону про державне регулювання азартних ігор.

Як відомо, у грудні 2024 року працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він підозрюється у пособництві державі-агресорці і незаконному зберіганні наркотиків. Також у Рудого під час обшуку знайшли чималу кількість речовин, схожих на наркотичні.

Вже 15 січня 2025 року правоохоронці затримали та повідомили про підозру у пособництві РФ члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Як повідомляв «Главком» йдеться про Євгена Яхнія. За даними правоохоронців, член комісії разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі інтернет.

До слова, 12 807 українців наразі перебуває у реєстрі лудоманів. За рік перелік збільшився утричі: реєстр поповнився на 9 389 осіб, а 1 496 були виключені через завершення строку обмеження.

