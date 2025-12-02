Україна та Ірландія підписали дорожню карту
Угода посилює двосторонні відносини
Україна та Ірландія підписали дорожню карту, яка посилює двосторонні відносини. Про це повідомив прем’єр Ірландії Міхал Мартін під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає «Главком».
Мартін пояснив, що це угода, яка посилює двосторонні відносини – зокрема в кіберстійкості, освітній співпраці між університетами й технічними інституціями, а також у сфері культури. «Ми також сфокусовані на тому, як посилити наші економічні зв’язки – взаємодію в бізнесі, торгівлі й інвестиційних програмах», – сказав він.
Прем’єр додав, що однією з найбільших гарантій майбутньої безпеки для України є членство в Європейському Союзі.
Нагадаємо, у ніч на 2 грудня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Ірландії.
Згодом у Дубліні президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська провели зустріч із президенткою Ірландії Кетрін Конноллі під час свого першого офіційного візиту до цієї країни. Глава держави подякував за фінансову та гуманітарну допомогу з початку повномасштабної російської війни, зокрема за підтримку українців, які знайшли прихисток в Ірландії. Кетрін Конноллі наголосила, що війна має завершитися чесним і тривалим миром.
