Україна та Ірландія підписали дорожню карту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Україна та Ірландія підписали дорожню карту
Міхал Мартін під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським зробив низку заяв
фото: скриншот з відео

Угода посилює двосторонні відносини

Україна та Ірландія підписали дорожню карту, яка посилює двосторонні відносини. Про це повідомив прем’єр Ірландії Міхал Мартін під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає «Главком».

Мартін пояснив, що це угода, яка посилює двосторонні відносини – зокрема в кіберстійкості, освітній співпраці між університетами й технічними інституціями, а також у сфері культури. «Ми також сфокусовані на тому, як посилити наші економічні зв’язки – взаємодію в бізнесі, торгівлі й інвестиційних програмах», – сказав він.

Прем’єр додав, що однією з найбільших гарантій майбутньої безпеки для України є членство в Європейському Союзі.

Нагадаємо, у ніч на 2 грудня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Ірландії.

Згодом у Дубліні президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська провели зустріч із президенткою Ірландії Кетрін Конноллі під час свого першого офіційного візиту до цієї країни. Глава держави подякував за фінансову та гуманітарну допомогу з початку повномасштабної російської війни, зокрема за підтримку українців, які знайшли прихисток в Ірландії. Кетрін Конноллі наголосила, що війна має завершитися чесним і тривалим миром.

Ірландія Володимир Зеленський

Вчора, 18:09
Глава держави наголосив, що мирна угода більшою мірою залежить від США, бо «на американську силу в Росії зважають найбільше»
25 листопада, 22:12
Президент: Україна завжди поважала та поважає прагнення президента Трампа закінчити кровопролиття
21 листопада, 18:42
Вашингтон наполягає на швидкому підписанні мирного плану
21 листопада, 16:08
Зеленський подякував Ердогану за допомогу
19 листопада, 21:21
Зеленський закликав до партнерства між бізнесами й оборонними відомствами країн
17 листопада, 18:41
Тимур Міндіч (ліворуч) та Олександр Цукерман є фігурантами розслідування НАБУ
13 листопада, 11:09
Президент зробив заяву про Tomahawk
7 листопада, 16:57
Зеленський зідзвонився з фон дер Ляєн
3 листопада, 22:32

