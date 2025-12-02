Міхал Мартін під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським зробив низку заяв

Угода посилює двосторонні відносини

Україна та Ірландія підписали дорожню карту, яка посилює двосторонні відносини. Про це повідомив прем’єр Ірландії Міхал Мартін під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає «Главком».

Мартін пояснив, що це угода, яка посилює двосторонні відносини – зокрема в кіберстійкості, освітній співпраці між університетами й технічними інституціями, а також у сфері культури. «Ми також сфокусовані на тому, як посилити наші економічні зв’язки – взаємодію в бізнесі, торгівлі й інвестиційних програмах», – сказав він.

Прем’єр додав, що однією з найбільших гарантій майбутньої безпеки для України є членство в Європейському Союзі.

Нагадаємо, у ніч на 2 грудня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Ірландії.

Згодом у Дубліні президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська провели зустріч із президенткою Ірландії Кетрін Конноллі під час свого першого офіційного візиту до цієї країни. Глава держави подякував за фінансову та гуманітарну допомогу з початку повномасштабної російської війни, зокрема за підтримку українців, які знайшли прихисток в Ірландії. Кетрін Конноллі наголосила, що війна має завершитися чесним і тривалим миром.