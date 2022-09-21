Росіяни зібралися на протести через мобілізацію

Росіян закликають виходити на протести 21 вересня увечері

У Росії анонсували акцію протесту проти мобілізації, яку оголосив російський диктатор Володимир Путін. Про це повідомляють у Twitter руху «Весна».

Активісти закликають росіян виходити на протести у всіх містах країни. Старт акції запланований сьогодні, 21 вересня, о 19:00 за місцевим часом.

«Щойно Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. Це означає, що тисячі російських чоловіків – наших батьків, братів і чоловіків – будуть кинуті в м'ясорубку війни. За що вони помиратимуть? За що матері і діти проливатимуть сльози? За палац Путіна?» – йдеться у повідомленні.

Оголошену Путіним мобілізацію активісти називають «могилізацією» та заявляють, що вона може стати кінцем влади російського диктатора.

«Акція протесту – це лише початок. Ми впевнені, що рішення про «могилізацію» може стати кінцем цієї влади. Нині країні потрібно виходити. Все в наших руках», – наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів.

У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що оголошення часткової мобілізації показує, як у Росії «все йде за планом».