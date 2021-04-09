До Тупицького можуть застосувати примусовий привід – представниця Ради у Конституційному Суді

Тупицький вже два рази не з'являвся у Печерському районному суді Києва

У Тупицького зараз немає суддівських гарантій

До відстороненого глави Конституційного суду Олександра Тупицького можуть застосувати примусовий привід, щоб його доставити до Печерського районного суда Києва, заявила в інтерв'ю «Цензор.НЕТ» представниця Верховної Ради у Конституційному Суді України Ольга Совгиря.

Вона наголосила, що у Тупицького зараз немає суддівських гарантій.

«Зараз можуть (застосувати примусовий привід - ред.), якщо так вирішить суд. Він же звільнений указом президента. У нього немає суддівських гарантій. Його позбавили державної охорони. Ходить зі своєю», – розповіла Совгиря.

В Конституційному суді України оскаржили укази президента Володимира Зеленського про звільнення глави КСУ Олександра Тупицького і судді Олександра Касмініна. Відповідне конституційне подання надійшло від групи народних депутатів.

Тупицький вже два рази не з'являвся у Печерському районному суді Києва, де мають розглядати клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу. Тепер засідіння суду перенесено на 15 квітня. Тупицький і 2 квітня не прийшов до Печерського районного суду Києва, де мали розглядати клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу. Засідання тоді пернесли на 7 квітня.

За даними джерел «Укрінформу», прокуратура мала просити обрати Тупицькому запобіжний захід у вигляді застави розміром 45 тис. грн, зобов’язати Тупицького не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, носити електронний засіб контролю, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, не відвідувати будівлю Конституційного суду, а також утриматися від спілкування зі свідками у кримінальній справі, серед яких є і працівники секретаріату Конституційного суду.

27 березня 2021 року президент Володимир Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. 29 березня Тупицький оскаржив у Верховному суді указ Зеленського.

Також відомо, що Тупицький скликав засідання Конституційного суду через указ президента. Воно заплановане на 12 квітня.

Державне бюро розслідувань оголосило у грудні 2020 року підозру Тупицькому за ч. 2 ст. 384, ст. 386 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиві свідчення, з'єднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від давання свідчень). У ДБР повідомляли, що суддя після повідомлення про підозру імітував його невручення і ненабуття статусу підозрюваного. Держбюро розслідувань також підозрює Тупицького в самовільному зайнятті земельної ділянки та державній зраді.