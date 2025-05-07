Україна готова припинити вогонь щонайменше на 30 діб – Зеленський

Президент наголосив, що від Росії світ не бачить відповіді – жодної відповіді, крім нових ударів

Сьогодні фактично весь день у нашій країні – повітряні тривоги. Вночі знову був удар російських ракет та дронів. Балістика, більш ніж 140 ударних дронів за ніч. Було гучно в Києві, в інших наших містах. Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, передає «Главком».

«На жаль, є поранені. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Увесь день триває розбір завалів у Харкові, у Сумах, також у столиці. Я вдячний усім нашим людям, які щодня рятують, які щодня допомагають. Кожна мобільна вогнева група, усі розрахунки дронів-перехоплювачів, кожен підрозділ ППО, наша бойова авіація – я дякую вам за результативні чергування», – розповів Зеленьский.

Президент зазначає, що щотижня йде робота, щоб наше українське небо було більш захищене, і тижні зараз – не виняток.

«Триває робота з партнерами, щоб ми змогли не тільки отримати нові системи ППО й ракети до них, але також щоб змогли локалізувати виробництво в Україні потрібних нам систем і ракет. Це одне зі стратегічних рішень, які потрібні. І загалом для безпеки у Європі, не лише для нашої країни, захист неба України – це одна з основ майбутньої безпекової архітектури», – йдеться у зверненні.

Зеленський сказав, що абсолютно справедливо те, що російське небо сьогодні дзеркально теж неспокійне.

«Україна і наша пропозиція припинити удари, припинити вогонь щонайменше на 30 діб залишається в силі – ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії. Але саме від Росії світ не бачить відповіді – жодної відповіді, крім нових ударів. Це максимально чітко, очевидно для всіх демонструє, хто джерело війни. Росія має закінчити свою агресію, і це їм доведеться зробити. Питання часу. Війна – це програш для всіх, зокрема для агресора. Санкції проти Росії за цю війну будуть збільшуватись, і це відчутні санкції. Правосуддя світу теж буде працювати – багато в чому, на жаль, повільно, але, що важливо, невідворотно. І ми готуємо новини щодо цього, ми прискорюємо справедливість», – каже Зеленський.

Зеленьсикий послухав доповідь Головкома Сирського щодо наших активних дій на території Курської та Бєлгородської областей. Президент подякував кожному підрозділу за стійкійсть та силу.

Крім того, президент розповів, що завтра, 8 травня, Верховна Рада України має ратифікувати угоду про економічне партнерство зі Сполученими Штатами Америки.

«Угода написана так, щоб відповідати національним інтересам України. Безпека та економіка завжди йдуть пліч-о-пліч. Нам потрібні десятиліття прогнозованого й відчутного економічного зростання. Стратегічне бачення Америки – формувати нові економічні партнерства. Це працюватиме й на оборону України, й на нашу оборонну взаємодію. Стратегічне бачення України – залучати партнерів до реальної роботи тут, в Україні, інвестувати тут і розвивати виробництва на нашій землі. Саме це ми й робимо. Важливо, щоб усі депутати усвідомлювали вагу цієї угоди та підтримали перспективи, які угода відкриває. Я дякую всім, хто з Україною. Дякую кожному й кожній, хто на захисті нашої держави. Слава Україні!», – завершив своє звернення Зеленський.

Нагадаємо, Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України, у який, серед іншого, входять три самохідні артилерійські установки Zuzana 2. Як передає «Главком», про це повідомила пресслужба німецького уряду.