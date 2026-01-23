Переговори в Абу-Дабі. Умєров повідомив деталі розмови з росіянами та американцями

В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори між Україною, США та Росією

За словами глави української делегації, зустріч була присвячена параметрам закінчення війни та подальшому переговорному процесу

Секретар РНБО Рустем Умєров разом з керівником Офісу президента Кирилом Будановим, главою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією та заступником очільника Банкової Сергієм Кислицею взяли участь у тристоронній зустрічі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Умєрова.

За словами Умєров, з боку США у консультаціях взяли участь спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. В російській делегації – представники воєнної розвідки та армії.

«Зустріч була присвячена параметрам закінчення російської війни та подальшій логіці переговорного процесу з метою просування до достойного і тривалого миру. Завтра будуть ще зустрічі. До української делегації завтра приєднаються начальник Генштабу генерал Андрій Гнатов та заступник начальника Головного управління розвідки генерал-лейтенант Вадим Скібіцький», – пояснив він.

Секретар РНБО повідомив, що за підсумками кожного етапу перемовин делегація доповідає президенту України Володимиру Зеленському. «Українська команда діє злагоджено в рамках завдань, які були поставлені президентом Зеленським. Готові працювати в різних форматах залежно від перебігу діалогу», – додав Умєров.

Нагадаємо, в Абу-Дабі стартували тристоронні переговори між Україною, США та Росією. Посадовці обговорюють параметри закінчення війни.

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що українські представники майже щогодини доповідають йому про перемовини. Зеленський наголосив, що поки зарано робити висновки про результати зустрічі. Варто зазначити, що проведення перемовин між країнами-учасницями триватиме два дні.

Раніше став відомий склад української делегації, яка братиме участь у переговорах в Абу-Дабі з делегаціями США та Росії.

Українська делегація затверджена в такому складі:

Умєров Рустем Енверович – секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації.

Буданов Кирило Олексійович – керівник Офісу президента України.

Арахамія Давид Георгійович – народний депутат України.

Бевз Олександр Олександрович – радник кабінету президента України Офісу президента України.

Гнатов Андрій Вікторович – начальник Генерального штабу Збройних сил України.

Іващенко Олег Іванович – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Кислиця Сергій Олегович – перший заступник керівника Офісу президента України.

Острянський Євгеній Вікторович – перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Поклад Олександр Валентинович – перший заступник голови Служби безпеки України.

Скібіцький Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що питання Донбасу є ключовим. Його обговорюватимуть на переговорах в Абу-Дабі.