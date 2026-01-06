Головна Світ Політика
Лідери Ірану стурбовані діями США у Венесуелі на тлі протестів

Лідери Ірану стурбовані діями США у Венесуелі на тлі протестів
Лідери Ірану намагаються припинити протести
фото з відкритих джерел

Тегеран обмежений у діях через погрози Трампа та економічну кризу

Лідери Ірану намагаються припинити протести, адже дії США у Венесуелі викликають побоювання в Тегерані. Про це повідомляє Reuters.

За день до затримання лідера Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружини, президент США Дональд Трамп заявив: якщо керівництво Ірану піде на силові розгони протестувальників, що потягнуть за собою смерті останніх, Вашингтон «прийде їм на допомогу».

Можливості Тегерана обмежені погрозами Трампа і тривалою економічною кризою, яка поглибилася після того, як Ізраїль, до якого приєдналися США, в червні розпочав 12-денну війну проти Ірану, в результаті якої було зруйновано кілька іранських ядерних об'єктів.

«Ці два тиски звузили простір для маневру Тегерана, залишивши лідерів між громадським гнівом на вулицях і жорсткими вимогами та погрозами з боку Вашингтона, з невеликою кількістю реальних варіантів і високими ризиками на кожному шляху», – йдеться у джерелі.

Дану думку підтримали ще двоє чиновників і колишній іранський чиновник, який залишається близьким до іранських керівників. Всі вони попросили не називати їхніх імен через делікатність ситуації.

Ще один чиновник сказав, що після дій США у Венесуелі деякі представники влади побоюються, що Іран може стати «наступною жертвою агресивної зовнішньої політики Трампа».

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від виконувачки обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес вжити низку проамериканських заходів.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо прокоментував заяву віцепрезидентки Венесуели Делсі Родрігес, яка раніше заперечила можливість переходу країни під контроль Вашингтона та назвала Ніколаса Мадуро «єдиним лідером».

Рубіо зазначив, що утримається від передчасних оцінок її слів. За його словами, подальша стратегія Сполучених Штатів залежатиме не від риторики венесуельських посадовців, а від їхніх конкретних дій у найближчі тижні.

Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила зі зверненням на державному телебаченні, у якому підтвердила статус Ніколаса Мадуро як єдиного законного президента країни. Це стало відповіддю на заяви Дональда Трампа про нібито складання нею присяги після захоплення Мадуро під час військової операції. 

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

