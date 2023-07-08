Україна та Туреччина підписали меморандум про співпрацю: подробиці
Меморандум сприятиме зміцненню партнерства між державами та розвитку технологій та галузей промисловості
Україна та Туреччина підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері стратегічних галузей промисловості. Серед його ключових тем – розробка БПЛА та космічні технології. Про це повідомляє пресслужба офісу президента України Володимира Зеленського.
Меморандум підписали міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин, а також міністр промисловості та технологій Туреччини Мехмет Фатіх Каджир.
Серед ключових напрямів співробітництва:
- розвиток потужностей та можливостей виробництва автономних транспортних засобів, у тому числі безпілотних літальних апаратів;
- нарощування виробництва різних типів БПЛА;
- дослідження та розробки в галузі автономних систем, космосу та інших технологічних секторах стратегічних галузей промисловості двох країн;
- інше технічне співробітництво, необхідне у розвиток стратегічних галузей промисловості.
Повідомляється, що меморандум сприятиме зміцненню партнерства між державами та розвитку технологій та галузей промисловості, які мають важливе стратегічне значення. Документ було підписано у присутності президентів України та Туреччини.
Нагадаємо, вечері, 7 липня, президент України Володимир Зеленський провів у Стамбулі перемовини із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Зустріч лідерів відбулася напередодні завершення терміну дії «зернової угоди» щодо розблокування українських чорноморських портів, у якій Анкара виступила посередником.
Президент Ердоган прийняв президента України Володимира Зеленського в особняку Вахдеттіна у Стамбулі. Зустріч лідерів держав розпочалася близько 21:00 за київським часом.
Туреччина веде роботу з продовження «зернової угоди» та докладає всіх зусиль, щоб збільшити термін її дії на два роки.
До слова, після зустрічі із своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Стамбулі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, ймовірно, може поговорити із главою Кремля Володимиром Путіним.
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