Джемілєв звернувся до мешканців Криму: «Цей рік буде останнім роком окупації»

Джемілєв переконаний, що міжнародне право і справедливість рано чи пізно, але обов'язково переможуть

Україна докладала багато зусиль для мирного визволення півострова

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв закликав громадян Росії, які незаконно переселилися до Криму, негайно залишити півострів, поки функціонує Керченський міст. Про це він сказав у зверненні, опублікованому у Facebook.

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«Є всі підстави вважати, що цей рік буде останнім роком окупації. Тому пропонується всім невійськовим, цивільним особам триматися далі від військових об'єктів, а громадянам РФ, які незаконно в'їхали до Криму, негайно, не відкладаючи на потім, поки функціонує Керченський міст, покинути півострів», – сказав лідер кримськотатарського народу.

Джемілєв зазначив, що Україна докладала багато зусиль для мирного визволення Криму, покладалася на здоровий глузд кремлівського диктатора, сподівалася, що він, хоча б керуючись інтересами власної країни, залишить Крим добровільно. Але «альтернативи військовому звільненню Криму більше не лишилося».

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Лідер кримськотатарського народу запевнив, що Україна докладе всіх зусиль, щоб під час бойових дій не постраждали мирні громадяни. «Але Україна не може нести відповідальність за нелюдську стратегію російської армії, за стратегію прикриватися мирними громадянами», – акцентував він.

«Міжнародне право і справедливість рано чи пізно, але обов'язково переможуть. До якнайшвидшої зустрічі у вільному Криму», – додав Джемілєв.

Нагадаємо, Зеленський відзначив Мустафу Джемілєва званням Героя України.