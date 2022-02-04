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    Ексгенпрокурор вступив в партію Порошенка

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    Юрій Луценко оголосив про вступ до партії Петра Порошенка - Ексгенпрокурор вступив в партію Порошенка
    Юрій Луценко оголосив про вступ до партії Петра Порошенка
    архівне фото ВВС

    Юрій Луценко приєднався до партії «Європейська солідарність»

    Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив про вступ до партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка. Про це Луценко заявив на з’їзді партії «Удар» 4 лютого, повідомляє кореспондент «Главкома».

    Як відомо, лідери партій «Європейська солідарність» та «Голос» Петро Порошенко і Кіра Рудик прийшли на XXV з'їзд політичної партії «Удар Віталія Кличка», який відбувається у п'ятницю в Києві.

    Крім членів партії та прихильників політсили, на з'їзді присутні також ексгенеральний прокурор України Руслан Рябошапка, колишній секретар РНБО та ексміністр фінансів Олександр Данилюк, а також ексгенпрокурор Юрій Луценко.

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    Ексгенпрокурор вступив в партію Порошенка
    Ексгенпрокурор вступив в партію Порошенка
    Ексгенпрокурор вступив в партію Порошенка
    Ексгенпрокурор вступив в партію Порошенка
    Ексгенпрокурор вступив в партію Порошенка
    Ексгенпрокурор вступив в партію Порошенка
    Ексгенпрокурор вступив в партію Порошенка
    Ексгенпрокурор вступив в партію Порошенка
    Ексгенпрокурор вступив в партію Порошенка
    Ексгенпрокурор вступив в партію Порошенка

    Ранше Юрій Луценко заявив, що Петро Порошенко зможе оскаржити дії чинної української влади у Європейському суді з прав людини та легко виграє справу. Він також вказав на моменти, які свідчать – справу проти п’ятого президента України «шито білими нитками»

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    Теги: Петро Порошенко Юрій Луценко Європейська солідарність УДАР партії політика
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    Ексгенпрокурор вступив в партію Порошенка