Ексгенпрокурор вступив в партію Порошенка

Юрій Луценко оголосив про вступ до партії Петра Порошенка

Юрій Луценко приєднався до партії «Європейська солідарність»

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив про вступ до партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка. Про це Луценко заявив на з’їзді партії «Удар» 4 лютого, повідомляє кореспондент «Главкома».

Як відомо, лідери партій «Європейська солідарність» та «Голос» Петро Порошенко і Кіра Рудик прийшли на XXV з'їзд політичної партії «Удар Віталія Кличка», який відбувається у п'ятницю в Києві.

Крім членів партії та прихильників політсили, на з'їзді присутні також ексгенеральний прокурор України Руслан Рябошапка, колишній секретар РНБО та ексміністр фінансів Олександр Данилюк, а також ексгенпрокурор Юрій Луценко.

Ранше Юрій Луценко заявив, що Петро Порошенко зможе оскаржити дії чинної української влади у Європейському суді з прав людини та легко виграє справу. Він також вказав на моменти, які свідчать – справу проти п’ятого президента України «шито білими нитками»

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