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Ексголова МЗС України розповів, коли розпадеться Росія

Юрій Лящук
glavcom.ua
Ексголова МЗС України розповів, коли розпадеться Росія
Поразка у війні в Україні пришвидшить процес розпаду РФ
фото ілюстративне

Після військової поразки Росії в Україні, в країні-агресорі запуститься механізм дезінтеграції, який давно приховано тліє

Російська Федерація приречена на розпад після поразки у війні з Україною. Таку заяву зробив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю «Телеграф».

«Після військової поразки Росії в Україні, в країні-агресорі запуститься механізм дезінтеграції, який давно приховано тліє, і якої ніякими заклинаннями (хоч Заходу, хоч самої Москви) не вдасться зупинити. Як не вдалося зупинити розвал СРСР – це була об’єктивна реальність», – заявив Огризко.

Також колишній міністр закордонних справ України запевнив, що Росія є конгломератом різних народів, культур, релігій. І як тільки в регіонах відчують, що центр ослаб, що він не може більше керувати, парад суверенітетів прокотиться росією ще більшою силою, ніж колись це сталося з парадом суверенітетів союзних республік СРСР.

«Так що в Росії об’єктивно немає майбутнього. Вона приречена на розпад», – додав Огризко.

Раніше глава міноборони Франції заявив, коли повинні відбутись переговори України з РФ.

Також нагадаємо, що раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів із Заходом щодо України. В Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву голови МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що Росія нібито готова обговорювати із Заходом «реалістичні пропозиції щодо України». у відомстві заявили, що єдиною реалістичною пропозицією з боку Росії має бути негайне припинення війни проти України та виведення російських військ із української території за межі кордонів станом на 1991 рік.

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Теги: війна росія Україна Володимир Огризко

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