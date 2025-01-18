У «Резерв+» та «Дії» низка послуг тимчасово недоступна: в чому причина
У реєстрі Національних інформаційних систем до понеділка 20 січня проводитимуться технічні роботи
Від 17 січня до 08:00 20 січня в застосунку та на порталі «Дія» не працюватимуть деякі послуги. Причина – проведення технічних робіт з відновлення інфраструктури реєстрів, яку проводить НАІС. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Повідомляється, що не працюватимуть Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і Державний реєстр актів цивільного стану громадян, а також повʼязані з ним послуги на порталі та в застосунку «Дія» , а саме:
- Реєстрація ФОП, Дія.QR
- Бронювання працівників
- Актові записи
- Зимова підтримка (діти)
- Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
- Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною
- Допомога при усиновленні дитини
- Допомога на дитину одинокій матері або батьку
- Актові записи про зміну імені
- Актові записи про народження
- Актові записи про шлюб
- Актові записи про розлучення
- Свідоцтва про народження
- Витяг про місце проживання дитини
- Заява про субсидію
У Міноборони повідомили, що через технічні роботи багатодітні батьки тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку
у застосунку «Резерв+» до 20 січня.
«Технічні роботи жодним чином не вплинуть на вже отримані відстрочки», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Міністерство юстиції продовжує відновлювати роботу державних реєстрів, що постраждали від масштабної російської кібератаки. Запуск всіх сервісів планується до кінця січня.
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