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У «Резерв+» та «Дії» низка послуг тимчасово недоступна: в чому причина

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У «Резерв+» та «Дії» низка послуг тимчасово недоступна: в чому причина
Послуги будуть доступні у понеділок, 20 січня
фото з відкритих джерел

У реєстрі Національних інформаційних систем до понеділка 20 січня проводитимуться технічні роботи

Від 17 січня до 08:00 20 січня в застосунку та на порталі «Дія» не працюватимуть деякі послуги. Причина – проведення технічних робіт з відновлення інфраструктури реєстрів, яку проводить НАІС. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Повідомляється, що не працюватимуть Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і Державний реєстр актів цивільного стану громадян, а також повʼязані з ним послуги на порталі та в застосунку «Дія» , а саме: 

  • Реєстрація ФОП, Дія.QR
  • Бронювання працівників
  • Актові записи
  • Зимова підтримка (діти)
  • Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
  • Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною
  • Допомога при усиновленні дитини
  • Допомога на дитину одинокій матері або батьку
  • Актові записи про зміну імені
  • Актові записи про народження
  • Актові записи про шлюб
  • Актові записи про розлучення
  • Свідоцтва про народження
  • Витяг про місце проживання дитини
  • Заява про субсидію

У Міноборони повідомили, що через технічні роботи багатодітні батьки тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку
у застосунку «Резерв+» до 20 січня.

«Технічні роботи жодним чином не вплинуть на вже отримані відстрочки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції продовжує відновлювати роботу державних реєстрів, що постраждали від масштабної російської кібератаки. Запуск всіх сервісів планується до кінця січня.

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Теги: Міноборони Міністерство юстиції батьки послуги реєстр Дія

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