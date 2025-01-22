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Головний психіатр ЗСУ Олег Друзь потрапив до бази «Миротворець»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Головний психіатр ЗСУ Олег Друзь потрапив до бази «Миротворець»
Олег Друзь протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад $1 млн
фото: hromadske

Протягом 2022-2024 років посадовець придбав приватний будинок в Обухівському районі, дві квартири в Києві ще одну квартиру в Одесі, дві земельні ділянки в Обухівському районі та чотири нові BMW

Головний психіатр Збройних сил України Олег Друзь, який є заступником голови Центральної ВЛК, та який розв'язує питання щодо придатності військових до проходження служби, опинився у базі «Миротворець», ставши «підривником обороноздатності України». Відповідна картка зі звинуваченням з'явилася на порталі організації.

«Мародер, злодій. Використання службового становища з метою особистого фінансового збагачення під час російсько-української війни та воєнного стану. Усвідомлені дії, спрямовані на підрив обороноздатності України»,– вказано на сайті «Миротворець».

Головний психіатр ЗСУ Олег Друзь потрапив до бази «Миротворець» фото 1
скриншот з бази «Миротворець»

У досьє повідомляється, шо за час повномасштабної війни Друзь розбагатів на понад $1 млн. Протягом 2022-2024 років посадовець придбав приватний будинок в Обухівському районі, дві квартири в Києві ще одну квартиру в Одесі, дві земельні ділянки в Обухівському районі та чотири нові BMW.

«Миротворець» – центр дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного права. Український сайт та громадська організація, яка публікує дані про людей, котрих автори сайту вважають ворогами України. Є незалежною недержавною організацією, створеною групою вчених, журналістів та спеціалістів по питанням дослідження ознак злочинів проти нацбезпеки України. Сайт створено в грудні 2014 року українським політиком і активістом Георгієм Тукою.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала головного психіатра Збройних сил. За даними слідства, Олег Друзь протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад $1 млн. При цьому посадовець не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

Навесні 2017 року тоді ще начальника Клініки психіатрії військового госпіталю та головного психіатра Міноборони спіймали на хабарі. За даними столичної прокуратури, щоб допомогти ухилитися від служби, він вимагав 52 тис. грн. Однак справа головного психіатра Міноборони нікуди не пішла. Через кілька місяців її було закрито через «відсутність складу злочину».

Вже восени того ж року полковник потрапив до чергового скандалу. На засіданні комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Друзь заявив, що більшості учасників бойових дій після демобілізації необхідна психіатрична допомога, а самі військові начебто можуть бути потенційно небезпечними для суспільства.

Згодом тодішній міністр оборони Степан Полторак відсторонив Друзя з посади. Примітно, що відсторонений полковник, попри рішення міністра оборони, продовжив виконувати обов'язки начальника Клініки психіатрії та далі ходив на роботу.

Згідно з декларацією посадовця за 2016 рік, дружина та дочка Друзя мали громадянство Російської Федерації.

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Теги: будинок ЗСУ МСЕК корупція в Україні Міноборони

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