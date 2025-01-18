Die Welt назвала території України, які Путін хоче захопити 2025 року

Навіть якщо РФ буде змушена зупинитись під тиском Трампа, Європа не може почуватись у безпеці найближчими роками

Кремль не планує закінчувати війну проти України. Все вказує на те, що Путін наказав своїй окупаційній армії повністю захопити Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області до кінця 2025 року. І навіть якщо РФ буде змушена зупинитись під тиском Трампа, Європа не може почуватись у безпеці найближчими роками. Про це пише німецька газета Die Welt.

За словами керівника Українського ситуаційного центру в Міноборони Німеччини генерал-майора Крістіана Фройдінга, Кремль озброює свою армію понад свої потреби на фронті в Україні та Курській області.

«У російській армії стає більше танків, більше боєприпасів, більше ракет, більше безпілотників», – зазначив Фройдінг.

Він стверджує, що це свідчить про підготовку Росії до війни з НАТО, якщо і не зараз, то в найближчій перспективі.

За даними розвідки, російській армії поки що вдається компенсувати свої втрати живої сили та техніки, яких вона зазнає на полі бою в Україні. Щомісяця міноборони РФ заманює грошима на війну проти України близько 30 тисяч добровольців.

Уже зараз загальна чисельність особового складу армії держави-агресорки сягає 1,5 млн осіб. Для порівняння, військо бундесверу налічує 180 тисяч штатних військових, що майже вдесятеро менше за російську армію.

Також протягом майже трьох років повномасштабної війни в Україні Кремль перевів свою економіку на воєнні рейки й значно збільшив виробництво зброї та боєприпасів, зокрема КАБів, ракет, артснарядів та БПЛА.

«РФ має вражальну кількість військ і широкий спектр потужної техніки», – зауважила голова Комітету з питань безпеки та оборони Європарламенту Марі Агнес Штрак-Ціммерманн.

Утім вона додала, що вторгнення до України показало всьому світові й слабкі сторони Росії: застарілу техніку, недостатнє матеріальне забезпечення війська та низький моральний дух військових.

Своєю чергою військовий аналітик Ніко Ланге вважає, що для адекватної оцінки ризиків необхідно враховувати не тільки чисельність солдатів та кількість бронетехніки.

«Росія не боїться застосовувати грубу військову силу і готова до великих втрат. Саме тому вона є надзвичайно небезпечною», – підкреслив аналітик.

Він також попередив, що після України наступними під ударом можуть опинитись Польща та країни Балтії. Ланге не виключає, що Росія може завдати ударів дронами та ракетами, або розпочати вторгнення «зелених чоловічків» без національних знаків розрізнення.

При цьому Штрак-Ціммерманн зауважує, що сценарій, за яким розгортатимуться події, значною мірою залежить від того, на який умовах буде завершено війну в Україні.

«Путін буквально відчув смак крові. Якщо ви хочете зберегти мир, ви повинні вміти захистити себе. Якщо ми нарешті цього не зрозуміємо і Путін досягне успіху в Україні, напади на члена НАТО через чотири-п’ять років більш ніж реалістичні», – наголосила політикиня.

Нагадаємо, після КНДР Росія уклала договір про «всеосяжне партнерство» з Іраном. Він регулюватиме двосторонні відносини на найближчі два десятки років. Документ не включає визнання окупованого Криму російським, а також інших захоплених територій України. Про це повідомляє Middle East Eye.

Також до кінця 2026 року Росія планує масштабне розширення своїх збройних сил, збільшивши чисельність армії на 30% – до 1,5 мільйона військовослужбовців. Це викликає занепокоєння у НАТО