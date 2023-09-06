Ексмер ще одного міста потрапив до реєстру корупціонерів

2 лютого Владислава Атрошенка остаточно відсторонили від посади строком на рік

Атрошенка двічі внесли в реєстр корупціонерів

Колишнього мера Чернігова Владислава Атрошенка внесли в реєстр корупціонерів. Про це свідчить відповідний запис в реєстрі НАЗК.

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Cтатті, відповідно до яких Атрошенка було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення: ч. 1 та ч. 2 ст. 172-7 КУпАП Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Склад корупційного правопорушення: неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

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Раніше повідомлялося, що до реєстру корупціонерів потрапив ексмер Полтави.

Нагадаємо, 7 грудня Яворівський районний суд Львова визнав мера Чернігова Владислава Атрошенка винним у скоєнні дій в умовах конфлікту інтересів, оштрафував його на 6,8 тис. грн та застосував обмеження у вигляді позбавлення права обіймати посаду міського голови терміном на рік.

Мер Чернігова відреагував на відсторонення від посади.

У вересні Національне агентство з питань запобігання корупції вручило міському голові Чернігова Владиславу Атрошенку адміністративний протокол щодо конфлікту інтересів.

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У ДБР кажуть: виявили, що Атрошенко наказав своєму водієві вивезти за кордон автомобіль, який належить дружині очільника Чернігова. При цьому водію оформили відрядження та виділили з бюджету кошти, зокрема, й на бензин. В бюро заявили, що це порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.