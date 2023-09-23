Екснардеп придбав партію, з якою піде на вибори у Бучі
Купрій обзавівся партією, яку готує у виборчий похід на Київщині
Екснардеп та нині глава політичної партії «Рішучі» (раніше «Свідома нація» – «Главком») Віталій Купрій активно готується до наступних місцевих виборів. Зокрема, він «працює» по Гостомелю і Бучанському району Київської області та планує відроджувати інші осередки партії. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Мрії про вибори. В Україні ожив ринок «мертвих» партій: хто і що купує».
За словами нового голови партії «Рішучі» і народного депутата VIII скликання Купрія, він не має «жодного стосунку» до попереднього голови партії Володимира Теслі, а саму політсилу отримав безкоштовно, оскільки та була «у мінусах» і мала суттєві проблеми з неподачею звітності до Національного агентства з питань запобігання корупції.
«Щоб не реєструвати партію «з нуля» і уникнути бюрократичних процедур, я сконтактував з попереднім керівником партії», – заявив екснардеп Купрій.
Зазначимо, що політсила «Свідома нація» була відома завдяки своєму партійному босу Володимиру Теслі. За 2020 рік він задекларував мініпарк автомобілів, годинник Rolex та 15 млн грн у біткоїнах.
Крім того, на позачергові парламентські вибори у 2019 році партія висунула трьох кандидатів в одномандатні округи, які стали аудсайдерами перегонів.
Нагадаємо, політичні партії отримують державне фінансування з 2016 року. Надання партіям держфінансування є складовою реформи політичних фінансів, яка передбачає, зокрема, запровадження щоквартального звітування партій про надходження та витрати, встановлення вимог щодо приватного фінансування (заборона на фінансування анонімними особами, іноземцями) тощо.
У 2020 році парламент поставив цю реформу на паузу і дозволив політичним партіям не подавати фінансових звітів аж до завершення карантину, який востаннє продовжили до кінця року. У зв’язку з цим ані контролюючі органи, ні громадськість не мають доступу до інформації про те, як партії розпоряджаються державним фінансуванням.
До слова, видатки фінансування партій в цьому році можуть складати 366,2 млн грн.
Крім того, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9419-1 щодо відновлення фінансової звітності політичних партій про використання бюджетних коштів. Цей законопроект – вимога Європейського Союзу на шляху інтеграції України.
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