Експерт: Росіяни шукають наші «Нептуни», які знищать Чорноморський флот за пів години

Якщо Росія почне морську десантну операцію, Україна може застосувати проти корабельні крилаті ракети «Нептун»

Українська армія може використати проти корабельні ракети «Нептун», але робити це треба у вирішальний момент. Про це військовий експерт Михайло Самусь заявив у інтерв’ю «Главкому».

«Треба розуміти, що цю зброю можна використати лише одного разу», – зазначив Самусь, пояснивши, що головною проблемою «Нептунів» є кількість, їх на озброєнні ЗСУ дуже небагато. Тому вони мають бути використані у потрібний момент. «Думаю, час ще прийде. Все-таки нашому головнокомандувачу ЗСУ видніше», – упевнений експерт.

Росіяни, за його словами, бояться цих ракет, бо розуміють: «Доки існують «Нептуни», їхній Чорноморський флот може бути знищений за пів години». Тому вони і шукають місцезнаходження протикорабельних ракет ЗСУ, аби знищити їх.

Михайло Самусь окреслив можливий варіант використання ракет «Нептун» в російсько-українській війні. Він пояснив, що в момент можливого удару «Нептунами» по Чорноморському флоту країни агресора «буде складна радіолокаційна обстановка, в небі буде знаходитись багато повітряних цілей. Якщо Росія почне морську десантну операцію, буде застосовано багато російської авіації, і в цей момент якраз можна буде застосувати «Нептуни».

До того ж, їх можна використати не тільки для удару по по десанту, а й по, скажімо, Севастополю, де базується окупантський Чорноморський флот.

Нагадаємо, що Україна теоретично може розраховувати не тільки на вітчизняні проти корабельні ракетні комплекси «Нептун». На початку квітня британським ЗМІ стало відомо, що уряд Великої Британії планує надати протикорабельні ракети для захисту Одеси.

Крім того, Україна уже продемонструвала уміння знищувати російські кораблі й іншими військовими засобами. Зокрема, у кінці березня у порту тимчасово захопленого Бердянська був підбитий великий десантний корабель окупантів «Саратов». генерал-майор СБУ Віктор Ягун розповів, що «Саратов» знищили ударом ракети «Точка-У».